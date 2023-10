LIVE-TICKER Israel: Evakuierung des nördlichen Gazastreifens – Aufruf an Muslime, sich von Manipulationen der Hamas fernzuhalten

Israelis gehen in Aschkelon vor Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen in Deckung. Foto: Leo Correa/AP/dpa

Hamas-Terroristen verstecken sich in Gaza-Stadt in Tunneln unter den Häusern und benutzten die Bewohner der Stadt als menschliche Schutzschilde. Zivilisten wurden heute früh vom israelischen Militär zum Verlassen der Stadt aufgefordert. +++ Die Türkische Gemeinde warnt Muslime, sich nicht von der Hamas instrumentalisieren zu lassen. „Halten Sie sich von der Manipulation der Hamas fern, diese schadet den Muslimen in aller Welt!“



+++ TICKER 12. Oktober +++

+++ TICKER 12. Oktober +++

8:20 Uhr – Tunnel angegriffen

In der Nacht hätten dutzende Kampfflugzeuge 750 militärische Ziele angegriffen, teilt das israelische Militär mit. Dazu gehören Tunnel der Hamas, militärische Einrichtungen und auch Wohnsitze hochrangiger Terroristen, die als Kommandozentralen genutzt würden. Auch Waffenlager würden angegriffen. Die Aufforderung an die Zivilisten in Gaza, sich in Sicherheit zu bringen, deutete darauf hin, dass eine baldige israelische Bodenoffensive folgt.

6:42 Uhr – Zivilisten – „menschliche Schutzschilde der Hamas“ – sollen Gaza-Stadt verlassen

Die Israelische Epoch Times meldete um 6:15 Uhr: „Das Militär ruft alle Bewohner von Gaza-Stadt dazu auf, ihre Häuser zu räumen, zu ihrem Schutz nach Süden zu ziehen und sich im Gebiet südlich des Gaza-Flusses niederzulassen, wie auf der Karte beschrieben. Die Terrororganisation Hamas hat einen Krieg gegen den Staat Israel begonnen, Gaza-Stadt ist ein Gebiet, in dem militärische Aktivitäten stattfinden. Diese Evakuierung dient Ihrer persönlichen Sicherheit. Eine Rückkehr ist erst nach einer entsprechenden Bestätigung möglich. Nähern Sie sich nicht dem Grenzbereich mit dem Staat Israel.“

Und weiter: „Hamas-Terroristen verstecken sich in Gaza-Stadt in Tunneln unter Häusern in Gaza-Stadt, und in vielen Gebäuden leben unschuldige Zivilisten. Distanzieren Sie sich von den Hamas-Terroristen, die Sie als menschlichen Schutzschild benutzen. Die IDF wird in den kommenden Tagen weiterhin in großem Umfang in Gaza-Stadt operieren und möchte vermeiden, dass Zivilisten Schaden nehmen.“ [IDF ist die Abkürzung für die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte, das Militär.]

Von dem Befehl betroffen sind laut Angaben der UNO rund 1,1 Millionen Menschen. Sie sollen binnen 24 Stunden in den Süden des Gebiets umziehen, erklärte Stéphane Dujarric, Sprecher des UN-Generalsekretärs António Guterres. Er forderte eine Rücknahme der Anordnung.

„Die Vereinten Nationen appellieren nachdrücklich an die Rücknahme eines solchen Befehls, falls er bestätigt wird“, erklärte Dujarric und warnte, dies würde die bereits bestehende Tragödie in eine „katastrophale Situation“ verwandeln. Eine Evakuierung dieses Ausmaßes sei unmöglich, ohne verheerende humanitäre Folgen zu verursachen.

6:31 Uhr – Iran, Irak, Libanon

Ob es nach dem Großangriff der Hamas auf Israel zu einem Mehrfrontenkrieg in der Region kommen könnte, hängt nach den Worten des iranischen Außenministers Hossein Amir-Abdollahian von Israel ab. Bei einem Treffen mit dem irakischen Premierminister Mohammed Schia al-Sudani in Bagdad sagte er zudem: „Niemand in der Region bittet uns um Erlaubnis, um neue Fronten zu eröffnen.“

Die USA befürchten, dass an Israels nördlicher Grenze zum Libanon eine weitere Front entstehen könnte. Im Libanon ist die schwer bewaffnete, vom Iran unterstützte und mit der Hamas verbündete Hisbollah-Miliz aktiv.

Der iranische Außenminister reist in die libanesische Hauptstadt Beirut weiter, wo er von Vertretern der Hamas und der Hisbollah empfangen wurde. Auf dem Flughafen in Beirut warnte Amir-Abdollahian, dass die als „Achse des Widerstands“ bekannten Verbündeten des Iran reagieren könnten, sollte Israels Offensive im Gazastreifen eskalieren. „Die Fortsetzung der Kriegsverbrechen gegen die Palästinenser“ werde eine Antwort nach sich ziehen, sagte er vor Journalisten.

6:23 Uhr – Türkische Gemeinde warnt: Nicht von Hamas instrumentalisieren lassen

Nach dem Aufruf der Hamas zu ihrer weltweiten Unterstützung heute warnt die Türkische Gemeinde davor, dem nachzukommen. „Halten Sie sich von der Manipulation der Hamas fern, diese schadet den Muslimen in aller Welt!“, sagte der Vorsitzende Gökay Sofuoglu dem Berliner „Tagesspiegel“. „Wir sollten gemeinsam klare Kante zeigen. Ich appelliere deshalb an alle Muslime in Deutschland, sich nicht von der Hamas instrumentalisieren zu lassen.“

6:12 Uhr – Von der Leyen besucht Israel

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reist heute zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel, gemeinsam mit der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola. Erwartet werden heute in Israel auch Annalena Baerbock (Grüne), ihr italienischer Kollege Antonio Tajani und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Dieser will sich in Israel unter anderem Ministerpräsident Benjamin Netanjahu treffen. Von der Leyen hatte zuvor auch im Hinblick auf die laufende Annäherung zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn vor einer Destabilisierung der gesamten Region gewarnt.

Baerbock (Grüne) bezeichnete die Terrorangriffe der Hamas gegen Israel als „brutale Zäsur“. Für die Menschen in Israel habe „eine neue Zeitrechnung begonnen“, sagte Baerbock am Freitag vor ihrer Abreise nach Israel laut einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes in Berlin. „Es gilt, hinzusehen, und diesen Terror beim Namen zu nennen.“ Deutschland stehe „fest und unverbrüchlich an der Seite Israels“, sagte die Außenministerin weiter. Der „barbarische Terror“, den Israel in diesen Tagen erlebe, sei „durch nichts zu rechtfertigen“.

5:55 Uhr – Kliniken am Zusammenbruch

Israels Armee hat im Vorfeld einer möglichen Bodenoffensive im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas ihr massives Bombardement fortgesetzt.

Die Zivilbevölkerung im Gazastreifen steckt in einer immer aussichtsloseren Lage. Das Gesundheitssystem stehe „am Rande des Zusammenbruchs“, warnte die Weltgesundheitsorganisation (WHO). „Ohne Strom laufen Krankenhäuser Gefahr, zu Leichenhallen zu werden“, schrieb auch Fabrizio Carboni, Regionaldirektor Nahost des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), auf der Online-Plattform X.

5:00 Uhr – Was in der Nacht geschah: Notstandsregierung und Kriegskabinett gebilligt

Israels Parlament hat die Bildung einer Notstandsregierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Oppositionspolitiker Benny Gantz gebilligt. Die Abgeordneten stimmten bei einer Sondersitzung mit 66 zu vier Stimmen dafür, nachdem Netanjahu der Opposition eine Zusammenarbeit in Zeiten des Krieges angeboten hatte. Benny Gantz und vier Mitglieder seiner Partei wurden als Minister ohne besonderen Geschäftsbereich vereidigt.

Dem dreiköpfigen „Kriegskabinett“ gehören laut einer Erklärung Netanjahu der ehemalige Verteidigungsminister Benny Gantz und Verteidigungsminister Joav Gallant an. Als Beisitzer ohne Stimmrecht sollen der ehemalige Generalstabschef Gadi Eisenkot und Likud-Minister Ron Dermer dienen.

Oppositionsführer Jair Lapid lehnte eine Beteiligung an der Notstandsregierung zuvor ab. Er warf der bisherigen Koalition Versagen im Zusammenhang mit dem Großangriff der Hamas vor. „Das Versagen vom Samstag ist unverzeihlich“, sagte Lapid in einer Fernsehansprache. Er sei für eine „Regierung der nationalen Einheit“ und wolle sich nicht einer Regierung mit „Extremisten“ anschließen, sagte Lapid und verwies auf Itamar Ben Gvir, den Minister für öffentliche Sicherheit von der rechtsextremen Partei Jüdische Kraft. Lapid soll ein Sitz in dem neuen Kabinett freigehalten werden.

Eine breite Koalition ist laut Fachleuten notwendig ist, um weitreichende militärische und politische Entscheidungen – weil einen Großangriff – in den nächsten Tagen durchsetzen zu können. Netanjahu stimmte zudem zu, die umstrittene Justizreform der Regierung auf Eis zu legen. „Während des Krieges“ würden keine Gesetze oder Regierungsvorlagen, die nicht mit dem Krieg zu haben, weiter vorangetrieben.

NATO fordert zur Mäßigung auf

Die NATO-Staaten versicherten Israel ihrer Solidarität und forderten zugleich die israelische Armee zur Wahrung der „Verhältnismäßigkeit“ auf. Israel habe „das Recht, sich selbst unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit gegen diese ungerechtfertigten Terrorakte zu verteidigen“, teilten die NATO-Staaten mit. Sie riefen die Hamas dazu auf, „alle Geiseln unverzüglich freizulassen“ und forderten „den größtmöglichen Schutz für Zivilisten“. US-Präsident Joe Biden hatte gewarnt, Israel müsse sich „trotz aller Wut und allem Frust“ an internationales Recht halten.

Großbritannien verlegt Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer

Großbritannien verlegt zwei Kriegsschiffe sowie ein Aufklärungsflugzeug ins östliche Mittelmeer. Das Aufklärungsflugzeug soll bereits ab Freitag in der Region im Einsatz sein, unter anderem um „Waffenlieferungen an Terrorgruppen“ ausfindig zu machen. Die Militärunterstützung umfasst auch drei Hubschrauber und eine Kompanie Marine-Soldaten.

Russland verurteilt Angriffe auf syrische Flughäfen

Russland verurteilte die israelischen Angriffe auf zwei große Flughäfen in Syrien als Verstoß gegen internationales Recht. Die israelischen Angriffe stellten „eine eklatante Verletzung der Souveränität der Arabischen Republik Syrien und der Grundsätze des Völkerrechts dar“, erklärte das Außenministerium in Moskau. Solche Militäraktionen seien zudem mit „äußerst gefährlichen Konsequenzen verbunden, da sie eine bewaffnete Eskalation in der gesamten Region provozieren könnten“.

USA will auch Evakuierungsflüge anbieten

Die USA wollen wie andere Länder auch Evakuierungsflüge für ihre Staatsbürger aus Israel anbieten. Von Freitag an werde „die US-Regierung Charterflüge für einen Transport von Israel zu Orten in Europa organisieren“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby.

„Uns ist allen die begrenzte Verfügbarkeit von kommerziellen Flügen aus Israel heraus sehr bewusst.“ Zugleich hätten US-Staatsangehörige signalisiert, das Land verlassen zu wollen. Präsident Joe Biden habe angeordnet, US-Bürger dabei zu unterstützen und ihnen eine „sichere“ Ausreise zu ermöglichen, so Kirby. Neben den Evakuierungsflügen werde auch geprüft, ob eine Ausreise über das Land oder den Seeweg möglich sei.

Deutschland hatte am Donnerstag mit ersten Sonderflügen zahlreiche Bundesbürger aus Israel ausgeflogen. Auch andere EU-Staaten wollen ihren Bürgern auf diese Weise aus dem Land ausfliegen.

(Mit Material der Agenturen)