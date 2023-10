LIVE-TICKER: Zwischen 10 und 16 Uhr: Israel setzt Zeitfenster für Gaza-Evakuierung

Die derzeitigen israelischen Angriffe auf den Gazastreifen sind nach Angaben von Regierungschef Benjamin Netanjahu „erst der Anfang“. Tausende Palästinenser fliehen vor der drohenden Bodenoffensive. Es herrschen Panik und Chaos. Die Vereinten Nationen warnen vor einer humanitären Katastrophe. Unterdessen gibt es an der Grenze zwischen Nord-Israel und dem Libanon neue Kämpfe.

+++ TICKER 13. Oktober +++

10:02 Uhr – Rakete aus Gaza auf Sderot

Vier Raketen waren heute Morgen vom Gazastreifen aus auf die israelische Stadt Sderot abgeschossen worden und verursachten erheblichen Sachschaden, jedoch keine Verletzungen, wie Stadtbeamte mitteilen. Eine Rakete landete auf dem Dach einer jüdischen Hochschule und eine weitere traf ein Bildungsinstitut. Ein weiteres Geschoss schlug auf einer Bahnstrecke ein, und das vierte fiel auf eine Straße.

9:55 Uhr – UNO: Mehr als 1.300 Gebäude im Gazastreifen durch israelische Angriffe zerstört

Bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen sind nach Angaben der UNO bereits mehr als 1300 Gebäude komplett zerstört worden. Davon betroffen seien 5.540 Wohneinheiten, teilte das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten (Ocha) am Samstag mit. Rund 3.750 weitere Häuser seien so stark beschädigt worden, dass sie vorerst unbewohnbar seien.

8:30 Uhr – Zwischen 10 und 16 Uhr: Israel setzt Zeitfenster für Gaza-Evakuierung

Die Israelische Armee hat die Bewohner des nördlichen Gazastreifens in einer Nachricht auf Arabisch dazu aufgerufen, sich zwischen 10 Uhr und 16 Uhr (09.00 bis 15.00 Uhr MESZ) über Evakuierungskorridore in den Süden von Gaza zu begeben. „Wenn Sie sich und Ihre Lieben schätzen, gehen Sie wie angewiesen nach Süden“, betont das Militär. Auf der Route sei in den angegebenen Stunden Bewegung „ohne Schaden“ möglich.

Seit der Aufforderung zur Evakuierung haben sich nach Schätzungen der Vereinten Nationen bis Freitagabend bereits Zehntausende Menschen auf die Flucht begeben.

08:25 Uhr – Mutmaßliche Eindringlinge aus dem Libanon

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben mutmaßliche Terroristen beim versuchten Eindringen vom Libanon aus nach Israel getötet. Wie das israelische Militär am Morgen bekannt gab, hätten Soldaten eine „Terrorzelle“ identifiziert, die versucht habe, vom Libanon aus in israelisches Gebiet einzudringen. Eine Drohne des Militärs habe „einige der Terroristen“ getötet, hieß es.

Im Libanon ist die mit der radikalislamischen Hamas verbündete Hisbollah aktiv. Die vom Iran unterstütze Miliz, die bisher nur vereinzelte Angriffe auf Israel ausführte, hatte am Freitag erklärt, sie sei „bereit, zum richtigen Zeitpunkt gegen Israel vorzugehen“.

7:42 Uhr – Israelische Armee: Hochrangiger Hamas-Kommandeur bei Luftangriff getötet

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen hochrangigen Kommandeur der radikalislamischen Hamas getötet. Israels Luftwaffe habe während der vergangenen 24 Stunden Kommandozentralen der Hamas bombardiert und dabei den Chef der „Luftaktivitäten“ der Hamas, Murad Abu Murad, getötet, teilte die Armee am Samstag mit.

Abu Murad, Leiter des Hamas-Luftüberwachungssystems in Gaza-Stadt, sei maßgeblich für die Steuerung der Terroristen während des Massakers am vergangenen Wochenende verantwortlich gewesen. Die Palästinenserorganisation bestätigte den Tod des Kommandeurs zunächst nicht.

7:00 Uhr – Tausende Palästinenser fliehen vor drohender Bodenoffensive

Nach dem Evakuierungsaufruf durch das israelische Militär sind am Samstag tausende Palästinenser vor einer erwarteten Bodenoffensive in den Süden des Gazastreifens geflohen. „Ich kann nicht enthüllen, was passieren wird, aber ich kann sagen, dass das jetzt erst der Anfang ist“, erklärte Netanjahu mit Blick auf die Angriffe weiter. „Unsere Feinde haben gerade erst begonnen, den Preis zu bezahlen“, sagte Netanjahu am Freitagabend in einer Fernsehansprache.

Die israelische Armee erklärte, dass ihre Bodentruppen in den vergangenen 24 Stunden „örtlich begrenzte“ Angriffe auf den Gazastreifen ausgeführt hätten, „um das Gebiet von Terroristen und Waffen zu säubern“ und um „vermisste Menschen“ zu finden.

Die Vereinten Nationen befürchten eine „katastrophale Situation“, sollte die israelische Armee in das dicht besiedelte Küstengebiet einmarschieren. Augenzeugen berichteten von Panik unter der Bevölkerung. Die Anordnung zur Evakuierung des Gazastreifen wurde international scharf kritisiert.

6:24 Uhr – Deutsche in Israel: Ausreise zunächst mit Bus statt Flugzeug

Nachdem die Lufthansa allein gestern mehr als 800 Deutsche aus Israel ausgeflogen hat, wird der Heimweg aus der Krisenregion ab heute komplizierter: Die Airline hat ihre Sonderflüge zunächst gestoppt. Hintergrund seien „neben der ungewissen Sicherheitslage auch ungelöste Fragen der operativen Stabilität in Tel Aviv“, hieß es.

Das Auswärtige Amt verwies nun auf zwei Flüge morgen mit dem Ferienflieger Condor aus dem jordanischen Akaba. Die Stadt am Roten Meer liegt allerdings mehrere Stunden Auto- oder Busfahrt durch die Negev-Wüste von Tel Aviv entfernt.

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hatte Rückholflüge durch zivile Fluggesellschaften bereits gestern kritisiert. Wegen des „unkalkulierbaren Risikos“ müssten derartige Flüge von der Luftwaffe durchgeführt werden, hieß es.

6:00 Uhr – Israel greift Hisbollah-Stellung im südlichen Libanon an

Die israelische Armee gab bekannt, in der Nacht zum Samstag eine Stellung der Hisbollah im Südlibanon beschossen zu haben, nachdem sie zuvor ein „nicht identifizierbares Flugobjekt“ entdeckt hatte. Die vom Iran unterstützte und mit der Hamas verbündete Hisbollah, die im Nachbarland Libanon aktiv ist, hatte erklärt, sie sei „bereit, zum richtigen Zeitpunkt gegen Israel vorzugehen“.

(Mit Material von Agenturen)