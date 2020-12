Live-Übertragung von Kundgebung: Trump unterstützt republikanische Senatoren in Georgia

Das Nationalkomitee der Republikaner wird am Samstag eine Kundgebung veranstalten. Mit dabei sind auch US-Präsident Donald Trump, die zwei republikanischen Senatoren aus Georgia David Perdue und Senatorin Kelly Loeffler, sowie weitere Republikaner. Die Veranstaltung findet auf dem Regionalflughafen in Valdosta, in Georgia, statt.

NTD und Epoch Times starten ab 23:00 Uhr einen Livestream zu der Kundgebung. Die eigentliche Kundgebung beginnt erst 1.00 Uhr nachts mitteleuropäischer Zeit.

Hintergrund von Trumps Teilnahme an der Veranstaltung, ist seine Unterstützung für die zwei zuvor genannten amtierenden Senatoren bei der anstehenden Stichwahl für den US-Senat. Sollten die Demokraten beide Sitze gewinnen, würden sie die Mehrheit im US-Senat behalten, was möglicherweise auch auf Trumps Anfechtung der US-Präsidentschaftswahl Auswirkungen hätte.

Melania Trump wird in Valdosta mit anwesend sein

Neben dem Präsidenten und den Senatoren wird auch First Lady Melania Trump anwesend sein, ebenso wie Lauren McDonald, eine Kandidatin für das Amt des Beauftragten für den öffentlichen Dienst, und andere Republikaner.

„Bis morgen Abend um 19 Uhr, Valdosta, Georgia!“ schrieb Trump in einem Tweet am späten Freitag.

Der Präsident rief die Menschen dazu auf, an der Stichwahl zum US-Senat teilzunehmen.

Republikanische Kandidaten erhielten keine Mehrheit

Sowohl Loeffler als auch Perdue haben bei den Wahlen im vergangenen Monat keine Mehrheit bei den Stimmen erhalten, was die Stichwahl auslöste. Diese Wahl wird am 5. Januar 2021 stattfinden.

Loeffler, eine Geschäftsfrau, die im vergangenen Jahr nach dem Rücktritt von Senator Johnny Isakson ernannt wurde, steht dem Pfarrer von Atlanta, Raphael Warnock, gegenüber. Der Herausforderer von Perdue ist der Filmemacher Jon Ossoff.

Welche Bedeutung die Trump-Regierung den Stichwahlen beimisst, zeigt, dass Vizepräsident Mike Pence am Freitag bereits zum zweiten Mal seit der Präsidentschaftswahl vom 3. November nach Georgia geflogen ist, um die republikanischen Kandidaten zu unterstützen. (er)

Mit Material von The Epoch Times USA erstellt.