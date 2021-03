Video: Erneut Corona-Proteste in Den Haag – „Katz-und-Maus-Spiel“ zwischen Polizei und Demonstranten

Ein niederländischer Polizist bewacht die Menschen, als sie sich am 14. März 2021 im Malieveld in Den Haag versammeln, um gegen die von der niederländischen Regierung ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Covid-19 zu protestieren. Foto: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP / AFP über Getty Images

Die niederländische Regierung hat die umstrittene nächtliche Ausgangssperre in der Corona-Pandemie wurde kürzlich bis 31. März verlängert. In Den Haag sind erneut die Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Die Polizei versucht die Proteste zu unterbinden.

Knapp eine Woche nachdem die niederländische Regierung die umstrittene nächtliche Ausgangssperre in der Corona-Pandemie bis 31. März verlängerte gibt es erneut Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen in Den Haag.

Drei Tage vor den vorgezogenen Parlamentswahl, zeigen die Menschen ihren Unmut unter anderem über das Ausgangsverbot von 21.00 bis 04.30 Uhr das eigentlich am 15. März enden sollte.

Die Proteste glichen einem „Katz-und-Maus-Spiel“. Es formieren sich Menschen zu einem Protest, entrollen Banner und demonstrieren friedlich. Dann kommt die Polizei und löst den Protest gewaltsam, mit Einsatz von Schlagstock, Tränengas, Wasserwerfern und Hunde- und Reiterstaffel auf. Später formieren sich die Menschen an einer anderen Stelle erneut und die Polizei geht wieder gegen den Protest vor.

Entsprechend den aktuellen Corona-Beschränkungen dürfen Restaurants, Bars und Cafés ihre Speisen weiterhin nur zum Mitnehmen verkaufen. In anderen Bereichen soll es hingegen leichte Lockerungen geben. So sollen in großen Geschäften künftig mehr Kunden erlaubt sein. Die Schulen haben bereits seit einigen Wochen wieder geöffnet.

Als die nächtliche Ausgangssperre am 23. Januar eingeführt worden war, war es vier Tage in Folge zu Ausschreitungen gekommen, in deren Verlauf mehr als 400 Menschen festgenommen wurden. (afp/er)

