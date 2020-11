Liveübertragung von NTD-Deutsch: Trump-Anhänger veranstalten Protestmärsche

Inmitten des Kampfes um den Ausgang der US-Wahlen und der Vorwürfe des Wählerbetrugs veranstalten Anhänger von US-Präsident Donald Trump an diesem Wochenende groß angelegte Kundgebungen in der Hauptstadt Washington und in allen 50 Hauptstädten der US-Bundesstaaten.

Zu den Veranstaltungen gehören der „Million MAGA March“, „Stop the Steal“ und der „Marsch für Trump“. Auf einem Twitter-Account wird der „Marsch der Millionen“ als „größte Trump-Rally aller Zeiten“ beworben. Man werde die „betrügerische Wahl“ anprangern und für Donald Trump kämpfen, „so wie er für uns gekämpft hat“.

JOIN THE LARGEST TRUMP RALLY IN U.S. HISTORY! — The Million MAGA March in D.C. Saturday, November 14 will go down in the history books as the moment America stood up against a corrupt system! #MillionMAGAMarch

Patriots need to stand up & #StopTheSteal — WE WILL NOT BACK DOWN! pic.twitter.com/arwEAz6B81

— Million Maga March (@MilionMagaMarch) November 11, 2020