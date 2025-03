Spaniens Ölkonzern Repsol will Weg zur Weiterarbeit in Venezuela suchen

Nach dem Lizenz-Entzug durch die USA für die Arbeit in Venezuela will der spanische Energieriese Repsol nach eigenen Angaben „Mechanismen“ suchen, um weiter in dem südamerikanischen Land zu arbeiten. „Wir stehen in direktem Kontakt mit den amerikanischen Behörden und wir werden sehen, ob wir Mechanismen finden können, die uns ermöglichen, unsere Aktivitäten in diesem Land weiterzuführen, was noch nie einfach war“, erklärte Respol-Chef Josu Jon Imaz am Montag.

Die USA hatten mehreren internationalen Öl- und Gasunternehmen die Lizenzen für Aktivitäten in dem südamerikanischen Land entzogen, wie Caracas am Sonntag mitteilte. Diese Lizenzen erlaubten es den Konzernen, trotz US-Sanktionen gegen Venezuela dort zu arbeiten.

„Fast 85 Prozent unserer Produktion in Venezuela ist Erdgas, das (…) einen Teil des Stromsystems im gesamten Westen Venezuelas aufrechterhält“, sagte Imaz bei einer Konferenz in Madrid. Deshalb habe Repsol eine „Verantwortung“, da „ein wesentlicher Teil des Elektrosystems“ an der Produktion des Unternehmens hänge.

Spaniens Außenminister will Lizenzentzug analysieren

Der spanische Außenminister José Manuel Albares erklärte zu dem Lizenzentzug, die Regierung in Madrid analysiere zusammen mit dem Unternehmen, „worum genau es bei dieser Maßnahme geht“ und welche Auswirkungen sie habe.

US-Präsident Donald Trump hat den wirtschaftlichen Druck auf Venezuela massiv erhöht. Vergangene Woche kündigte er an, dass auf alle Importe aus Ländern, die sich von Venezuela mit Öl und Gas beliefern lassen, ab dem 2. April in den USA ein genereller Strafzoll von 25 Prozent erhoben werden soll. (afp/red)