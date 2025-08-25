Logo Epoch Times

Bis zu zwei Millionen Teilnehmer und Schaulustige

London: Millionen Menschen feiern Karneval in Notting Hill

Der Notting Hill Carnival gehört zu den größten Straßenfesten Europas. Die Tradition wurde Ende der 50er Jahre von Einwanderern aus der Karibik ins Leben gerufen.

Beim Notting Hill Carnival gibt es bunte Kostüme, viel nackte Haut und karibische Rhythmen.

Redaktion
Bunte Kostüme, viel nackte Haut und karibische Rhythmen: Unzählige Tänzerinnen, Tänzer und Musikgruppen haben die Straßen der britischen Hauptstadt wieder in eine gigantische Partymeile verwandelt.
Der Notting Hill Carnival gilt als eines der größten Straßenfeste Europas und wird seit Ende der 50er Jahre gefeiert. Ins Leben gerufen hatten ihn Einwanderer aus der Karibik.

Bis zu zwei Millionen Teilnehmer und Schaulustige

Nachdem am Sonntag bereits die Nachwuchstänzer durch die Straßen gezogen waren, zeigten am Montag die Erwachsenen ihr Können. Bis zu zwei Millionen Teilnehmer und Schaulustige zog es nach Schätzungen der BBC an den beiden Tagen auf die Straßen.
Geprägt wird der Notting Hill Carnival von den Klängen des Calypso und Soca – Musikrichtungen, die in der afrokaribischen Tradition verwurzelt sind.
Etliche Festnahmen

Wie jedes Jahr gab es aber auch dieses Jahr wieder etliche Festnahmen, wie Scotland Yard mitteilte. Allein am ersten Tag wurden Dutzende Menschen wegen Waffen- und Drogenbesitzes und auch wegen Übergriffen auf die Polizei festgenommen.
Im vergangenen Jahr waren zwei Menschen ums Leben gekommen, darunter eine 32-jährige Frau, die mit ihrer drei Jahre alten Tochter zu dem Fest gekommen war und bei einer Messerstecherei zwischen die Fronten geriet. (dpa/red)

