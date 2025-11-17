Logo Epoch Times

vor 22 Minuten

Brandbrief an Länder: Warken warnt vor höherem GKV-Zusatzbeitrag

vor 2 Stunden

Merz kritisiert Bankenregulierung in Europa als zu rigoros

vor 2 Stunden

Istanbul: Hamburger Familie stirbt in Urlaub an mutmaßlicher Lebensmittelvergiftung

vor 3 Stunden

Bahnchefin Palla auch Chef-Aufseherin bei InfraGo

vor 3 Stunden

Sensationsfund in Leipzig: Zwei unbekannte Bach-Stücke entdeckt

vor 4 Stunden

Neue Frankfurter EU-Behörde nimmt Kampf gegen Geldwäsche auf

vor 5 Stunden

Höchststand: Über 1 Million Menschen waren 2024 wohnungslos

vor 6 Stunden

Polen: Anschlag auf Bahngleis sollte vermutlich Zug sprengen

vor 6 Stunden

IW: Chinesische Billigwaren fluten deutschen Markt

vor 7 Stunden

EU debattiert über Finanzbedarf der Ukraine - Kiew braucht 2026 über 71 Milliarden Euro zusätzlich

Logo Epoch Times
Reformpapier veröffentlicht

London verschärft Asylrecht - Aufenthalt nur noch 30 Monate

Kürzere Aufenthaltszeiten und mögliche Rückführungen auch nach Syrien: Das Strategiepapier der britischen Regierung bringt grundlegende Änderungen im Asylsystem.

top-article-image

Premier Keir Starmer nennt die Gründe für die Reform «erschütternd».

Foto: Frank Augstein/Pool AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Großbritanniens sozialdemokratische Regierung hat eine drastische Verschärfung der Asylregeln angekündigt. Die Gründe für eine Reform seien „erschütternd“ einfach, sagt Premierminister Keir Starmer im Vorwort des Strategiepapiers. Für eine geregelte Migration auf „sicheren und legalen“ Wegen brauche es „einen Ansatz mit einer stärker abschreckenden Wirkung und konsequent durchgesetzten Regeln“.
Die Regierung veröffentlichte das Reformpapier mit dem Titel „Restoring Order and Control“ (etwa: „Die Wiederherstellung von Ordnung und Kontrolle“) am Nachmittag vor der Vorstellung der Änderung durch Innenministerin Shabana Mahmood im Parlament.
Mehr dazu

Deutlich mehr Familienrückführungen

Dafür will Großbritannien die 2005 – also 15 Jahre vor dem Brexit – unter EU-Recht eingeführte staatliche Pflicht zur Unterstützung von Asylbewerbern abschaffen. Derzeit wird Flüchtlingen ein Aufenthaltsrecht für fünf Jahre gewährt, künftig sollen es nur noch 30 Monate sein. Diese Zeit soll nur verlängert werden, wenn die Menschen weiterhin als schutzbedürftig gelten.
Die Regierung prüft zudem die Wiederaufnahme von Zwangsrückführungen in Länder, in die in den vergangenen Jahren keine routinemäßigen Rückführungen unternommen worden sind, darunter Syrien. Zudem sollen deutlich mehr Familien abgeschoben werden. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.