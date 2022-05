London will Demonstrationsrecht weiter einschränken

Die konservative Regierung in England stört sich schon seit einiger Zeit an der Vorgehensweise von Klimaaktivisten. Nun unternimmt sie einen neuen Versuch, das Demonstrationsrecht einzuschränken.

Nach Großprotesten radikaler Umweltaktivisten will der britische Premierminister Boris Johnson das Demonstrationsrecht weiter einschränken. Anketten oder Ankleben als Protestform soll künftig bei Strafe verboten sein, wie unter anderem die BBC am Dienstag berichtete.

Der Plan ist eines von 38 Vorhaben, die die Regierung am Dienstag im Rahmen der „Queen’s Speech“ zur traditionellen Eröffnung des Parlaments vorstellen wollte.

Innen-Staatssekretär Kit Malthouse verteidigte den Gesetzentwurf. „Wir haben eine Reihe von sehr, sehr produktiven, hartnäckigen Straftätern gesehen, die sich entschieden haben, die Gerichte einfach schamlos zu ignorieren“, sagte Malthouse der BBC. „Deshalb werden wir eine neue Anordnung zur Verhinderung schwerwiegender Störungen einbringen, die wir Einzelpersonen auferlegen können, um sie von dieser Art der Hooligan-Proteste abzuschrecken.“ Er betonte zugleich, die Regierung respektiere die Demonstrationsfreiheit.

Erster Versuch der Regierung im Oberhaus gescheitert

Zuletzt hatten immer wieder Demonstranten der Umweltgruppen Insulate Britain und Extinction Rebellion den Verkehr in London und auf Autobahnen lahmgelegt und sich dabei teils auch an die Fahrbahn angeklebt oder an Hindernisse angekettet. Ein erster Versuch der Regierung, das Demonstrationsrecht einzuschränken und der Polizei mehr Befugnisse zur Auflösung von Protesten zu geben, war am Widerstand des Oberhauses gescheitert.

Zu den Dutzenden Vorhaben der Regierung gehören Medien zufolge auch Pläne, nach dem Brexit zunächst übernommene EU-Gesetze aufzuheben. (dpa/red)