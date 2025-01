Ausland Erste Klagen gegen Stadt und Wasserversorger

Los Angeles: Trump besucht Brandgebiete – Regen und kühlere Temperaturen angesagt

Am Wochenende soll es in Südkalifornien endlich regnen. Doch noch kämpfen Tausende Feuerwehrleute gleich gegen mehrere Brände an. Donald Trump möchte sich vor Ort ein Bild machen.