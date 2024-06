Ausland Smartphone für Jugendliche

Los Angeles will Smartphone-Nutzung in Schulen verbieten

Die US-Metropole Los Angeles will den Gebrauch von Smartphones in Schulen vollständig verbieten. Die Schulverwaltung stimmte am Dienstag (Ortszeit) für ein Handyverbot an sämtlichen Schulen der Millionenstadt.