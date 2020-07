Louisville: Drei Verletzte am Rande eines Aufmarsches der afroamerikanischen Miliz NFAC

In Louisville, Kentucky, hat die NFAC eine Kundgebung abgehalten, um an den Tod einer Notfallsanitäterin bei einem Polizeieinsatz zu erinnern. Der Aufmarsch blieb friedlich, allerdings lösten sich nach unsachgemäßem Hantieren Schüsse aus der Waffe eines Teilnehmers. Man wolle lediglich Unmut gegenüber der Regierung zum Ausdruck bringen.

Drei Menschen wurden am Samstag (25.7.) in Louisville, Kentucky (USA) durch Schüsse im Baxter Park verletzt. Dies berichten lokale Medien wie WHAS11. Der Vorfall soll im Zusammenhang stehen mit einem Aufmarsch der afroamerikanischen NFAC-Miliz, die wenig später in der Anlage eine Kundgebung abhielt. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Tödliche Razzia am 13. März in Louisville

Schüsse sollen sich gelöst haben, als ein Mitglied der NFAC versehentlich seine Waffe entsichert habe, erklärt die Reporterin Jessie Cohen, die den Aufmarsch via Twitter dokumentiert hatte. Später soll ein Redner bei einer öffentlichen Kundgebung mit Anhängern der Miliz von einem „kleinen Unfall, der vorkommt“ gesprochen haben.

Die „Not F***ing Around Coalition” (NFAC), die von dem früheren Rapper John Fitzgerald Johnson, auch bekannt als Grandmaster Jay, gegründet wurde, hatte einen Marsch und die Stadt und eine Kundgebung in Louisville angemeldet. Damit wolle man auf den Fall der afro-amerikanischen Notfallsanitäterin Breonna Taylor aufmerksam machen.

Diese war am 13. März während einer Razzia in ihrer Wohnung getötet worden, die sich gegen einen mutmaßlichen Drogendealer gerichtet hatte, von dem man ausging, dass er einen Bezug zu dieser Adresse habe. Drogen wurden keine gefunden, Konsequenzen gegen Beamte gab es bis dato auch nicht.

„Gerechtigkeit für Breonna“

Gegenüber WRBC betonte Jay, die Miliz sei nicht in die Stadt gekommen, um Chaos zu verbreiten. Die NAFC werde in traditionellen und sozialen Medien falsch dargestellt, und man wolle diesen Eindruck richtigstellen:

„Es hat Gerüchte gegeben, wir kämen, um Jagd auf Menschen zu machen. Tatsächlich üben wir nur unsere verfassungsmäßigen Rechte aus, Waffen zu tragen und uns zu versammeln.“

Ein Livestream zeigte, dass der Marsch selbst friedlich war. Es seien Plakate getragen und Parolen gerufen worden, in denen es um „Gerechtigkeit für Breonna“ ging.

Am Rande der Kundgebung im Park hatte es auch eine offenbar von „Black Lives Matter“-Anhängern organisierte Kundgebung gegeben, die an den im Mai bei einem Polizeieinsatz verstorbenen Afroamerikaner George Floyd erinnern sollte.

Weitere Milizen versammelten sich in der Stadt

Der Tod Floyds hatte eine Reihe von Protesten in den USA ausgelöst, die bald von linksextremen und gewalttätigen Gruppen instrumentalisiert und zum Ausgangspunkt schwerer Straftaten wurden. Am Freitag mahnte Stadtratsmitglied Kevin Kramer Bürger, am Wochenende nach Möglichkeit die Innenstadt von Louisville zu meiden.

Die Gefahr gewalttätiger Eskalationen sei hoch. Kramer erklärte gegenüber lokalen Medien:

„Es wird ein erhöhtes Gewaltpotenzial geben, da eine Reihe schwer bewaffneter Gruppen mit unterschiedlichen Ansichten und andere Gruppen auseinandergehalten werden müssen. Wir werden alle erforderlichen Anstrengungen treffen, um die Umgebung für alle anwesenden Personen sicher zu halten, aber ich möchte dennoch zur Vorsicht raten, weil es ein Gewaltpotenzial geben wird.“

Grandmaster Jay: „NFAC handelt auf dem Boden der Verfassung“

Die 2008 gegründete, rechtsgerichtete Miliz der „Three Percenters“ hatte in Anbetracht des geplanten NFAC-Marsches ebenfalls dazu aufgerufen, sich in Louisville zu versammeln. Ihre Kundgebung verlief offenbar ohne Zwischenfälle.

Grandmaster Jay, der in Interviews die Bildung eines unabhängigen Territoriums nur für Schwarze auf dem Gebiet der USA gefordert hatte, erklärte gegenüber lokalen Medien, die Miliz, die sich von „Black Lives Matter“ distanziert, bezwecke weder Protest noch Aufruhr.

Man wolle lediglich Unmut gegenüber der Regierung zum Ausdruck bringen. Wo es den Eindruck mache, als reagiere die Regierung nicht auf den Willen des Volkes, sage die Verfassung, dass Menschen eine Miliz gründen dürften, um die Sorgen der Menschen zu adressieren:

„Ich habe die [Verfassung] nicht geschrieben, sie haben es getan. Wir halten uns nur daran. Das ist nur unser nächstes Ziel, denn wenn es aussieht, als wäre der Regierung die Bevölkerung egal, haben die Menschen das Recht, sich zu bewaffnen und eine Miliz zu bilden, um die erforderlichen Fragen zu stellen.“

