Fahndungserfolg in Paris

Louvre-Diebstahl: Zwei Verdächtige festgenommen

Im Kronjuwelen-Diebstahl von Paris tut sich was. Zwei Verdächtige wurden festgenommen – einer davon kurz vor der Ausreise per Flugzeug.

Die Ermittler melden nach dem Raubüberfall auf den Louvre einen Fahndungserfolg.

Redaktion
Lesedauer: 2 Min.

Zwei Männer sind im Zusammenhang mit dem spektakulären Diebstahl von wertvollen Kronjuwelen aus dem Pariser Louvre festgenommen worden.
Das berichtet die französische Zeitung „Le Parisien“ am Sonntag, die Pariser Staatsanwaltschaft bestätigte dpa die Festnahmen. Die Verdächtigen stammen demnach aus der Pariser Vorstadt Seine-Saint-Denis, und einer von ihnen wollte gerade am Samstagabend um 22 Uhr einen Flug vom Flughafen Charles de Gaulle antreten. Der zweite Verdächtige sei wenig später in der Region Paris gefasst worden.
Zwei Vertreter der Ermittlungsbehörden sagten der Nachrichtenagentur AFP, die beiden Männer befänden sich wegen des Verdachts des Bandendiebstahls und der Bildung einer kriminellen Vereinigung in Untersuchungshaft.
Der Diebstahl ereignete sich am 18. Oktober, als vier Diebe mithilfe von Elektrowerkzeugen in das weltberühmte Museum einbrachen. Die Täter nutzten ein Fahrzeug mit einer Hebebühne, um Zugang zur Galerie d`Apollon zu erhalten, wo die Juwelen ausgestellt waren.
Sie erbeuteten acht mit Diamanten und Edelsteinen verzierte Schmuckstücke der französischen Monarchie. Der Einbruch hatte sich eine halbe Stunde nach Museumsöffnung ereignet und keine zehn Minuten gedauert. Die Täter entkamen auf Motorrollern. Die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau schätzte den Schaden auf 88 Millionen Euro.
Die französische Justizministerin räumte ein, dass die Sicherheitsprotokolle versagt hätten, was für das Land ein „schreckliches Bild“ hinterlassen habe.
Die Ermittlungen werden von der Pariser Brigade zur Bekämpfung der Bandenkriminalität und dem Zentralamt zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Kulturgütern geführt. Sicherheitsmaßnahmen in kulturellen Einrichtungen Frankreichs wurden inzwischen verschärft. (dts/red)

