Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Sawe gewinnt Berlin-Marathon - Wetter verhindert Rekord

vor einer Stunde

Serienweise Reifen in Bremen zerstochen: Verdächtiger in Untersuchungshaft

vor einer Stunde

Gesundheitsministerin offen für Initiative zu Auto-Rauchverbot

vor 2 Stunden

Missbrauch: Rechtspsychologe warnt vor Justizirrtümern

vor 2 Stunden

Neue 4-jährige Haftstrafe gegen Corona-Journalistin in China

vor 3 Stunden

Steuerfahnder-Chefin: Influencer oft ohne Steuernummer

vor 3 Stunden

Grundsteuerreform: Klagewelle wartet auf Urteile vom Bundesfinanzhof

vor 4 Stunden

Hagel, Sturm, Fraßschäden: Landwirte hoffen auf bundesweit einheitliche Versicherung

vor 4 Stunden

Emmenegger, Spinner, Kaufhold: Das sind die Nominierten für Karlsruhe

vor 5 Stunden

Zweistaatenlösung: Vision für einen Palästinenserstaat neben Israel

Logo Epoch Times
NATO-Rat tagt Anfang der Woche

Luftraum: Von der Leyen fordert mehr Unabhängigkeit der EU in Sicherheitsfragen

Die EU soll in Sicherheitsfragen unabhängiger werden. Das verlangt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Der NATO-Rat befasst sich Anfang der Woche mit den Konsequenzen aus dem Eindringen russischer Kampfjets in den estnischen Luftraum.

top-article-image

Deutschland verstärkt seine Beteiligung am Schutz der NATO-Ostgrenze. (Symbolbild).

Foto: Christoph Reichwein/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Nach wiederholten Verletzungen des Luftraums von NATO-Staaten durch Russland hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine größere Unabhängigkeit der EU in Sicherheitsfragen gefordert.
Angesichts der „äußerst schwerwiegenden“ Vorfälle brauche die EU „eine wesentlich stärkere europäische Säule“ in Sicherheitsfragen, während „die NATO der Mittelpunkt unserer kollektiven Verteidigung bleiben muss“, erklärte von der Leyen in einem Interview mit mehreren Zeitungen, darunter der „Welt am Sonntag“.
Mehr dazu

EU baut Verteidigungsfähigkeiten aus

„Wir werden jeden Zentimeter der europäischen Grenzen schützen“, betonte die EU-Kommissionspräsidentin. Zugleich erklärte von der Leyen, die EU sei bereits dabei, ihre Verteidigungsfähigkeit auszubauen: „Wir schließen unsere Fähigkeitslücken. Wir beschleunigen Verfahren. Wir mobilisieren bis zu 800 Milliarden Euro für Verteidigung.“
Die EU-Kommissionspräsidentin machte deutlich, dass die Mitgliedstaaten „immer selbst die Verantwortung“ für ihre Truppen trügen.
30 der 32 NATO-Staaten seien europäisch. „Wenn wir also die europäische Säule in der NATO stärken, stärken wir damit zugleich die militärische Stärke Europas und seine Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen“, erklärte von der Leyen.
Mehr dazu

Estland: Russische Flugzeug im Luftraum

Nach Angaben des estnischen Außenministeriums waren am Freitag drei russischen Kampfflugzeuge nahe der zu Estland gehörenden Insel Vaindloo über dem Finnischen Meerbusen vorgedrungen und dort für insgesamt zwölf Minuten geblieben.
Bei dem jüngsten Vorfall handelt es sich um die mutmaßlich dritte russische Verletzung des NATO-Luftraums binnen weniger Tage. Russische Drohnen hatten zuvor bereits den Luftraum der EU- und NATO-Mitgliedsstaaten Polen und Rumäniens verletzt.
Der NATO-Rat befasst sich Anfang der Woche mit den Konsequenzen aus dem Eindringen russischer Kampfjets in den estnischen Luftraum. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.