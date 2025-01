Luftverschmutzung in Bangkok: Mehr als 350 Schulen bleiben geschlossen

In der thailändischen Hauptstadt Bangkok müssen am Freitag wegen der Luftverschmutzung mehr als 350 Schulen geschlossen bleiben.

Die Stadtverwaltung habe aufgrund der schlechten Luftqualität „352 Schulen in 31 Bezirken“ geschlossen, erklärten die Behörden am Freitag in einer offiziellen Gruppe in der App Line.

Der Luftqualitätsmonitor IQAir listete Bangkok derweil auf dem siebten Platz der Großstädte mit der meisten Verschmutzung. Schon am Vortag hatten mehr als 250 Schulen wegen der dicken Luft nicht geöffnet.

Jeden Winter vermischen sich in dem südostasiatischen Land die kühlere, stehende Luft, der Rauch der von den Bauern nach der Ernte abgebrannten Felder und die Abgase von Industrie und Verkehr zu einem gesundheitsschädlichen Cocktail.

Um die Luftverschmutzung einzudämmen, werde der Großteil der öffentlichen Verkehrsmittel für eine Woche kostenlos sein, kündigte Transportminister Suriya Juangroongruangkit vor Reportern an.

Der Skytrain-Service sowie die Busse in der Hauptstadt seien ab Samstag gratis benutzbar. „Wir hoffen, dass diese Politik dazu beiträgt, die Umweltverschmutzung zu verringern.“ (afp/red)