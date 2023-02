Lukaschenko reist am Dienstag zu Staatsbesuch nach China

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko wird chinesischen Angaben zufolge am Dienstag auf Einladung von Präsident Xi Jinping zu einem Staatsbesuch nach China reisen.

Lukaschenko werde „auf Einladung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping vom 28. Februar bis zum 2. März auf Staatsbesuch in China sein“, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Hua Chunying am Samstag.

Der chinesische Außenminister Qin Gang habe am Freitag in einem Telefongespräch mit seinem belarussischen Kollegen Sergej Aleinik erklärt, China sei bereit, mit Belarus zusammenzuarbeiten, um das gegenseitige politische Vertrauen zu vertiefen, erklärte das chinesische Außenministerium.

China will Belarus nach Angaben von Qin auch weiter darin unterstützen, die eigene nationale Stabilität zu wahren und sich gegen Versuche „externer Kräfte“ zu wehren, die sich in innere Angelegenheiten einmischen oder Minsk „illegale“ einseitige Sanktionen auferlegen wollen.

Lukaschenko ist ein enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin – Belarus ist finanziell und politisch stark vom Nachbarn Russland abhängig. Er unterhält auch gute Beziehungen zu China: Im September kündigten Xi und Lukaschenko bei einem Treffen in der usbekischen Stadt Samarkand eine „strategische Allwetter“-Partnerschaft an.

Im vergangenen Jahr gestattete Lukaschenko Putin, russische Angriffe auf die Ukraine von belarussischem Staatsgebiet aus zu starten. In den vergangenen Monaten hatten die Befürchtungen zugenommen, dass Belarus in den Krieg eintreten und an Moskaus Seite kämpfen könnte.(afp)