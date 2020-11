Macron hält TV-Ansprache zu Lockerung der Corona-Auflagen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will sich am Dienstag (24. November) zu einer möglichen Lockerung der Corona-Beschränkungen äußern (20 Uhr). In einer Fernsehansprache will Macron den weiteren Kurs erläutern.

Der Anstieg der Zahlen von positiven Corona-Tests hatte sich zuletzt deutlich verlangsamt. Seit gut drei Wochen gelten strenge Ausgangsbeschränkungen in Frankreich.

Ab Anfang Dezember dürften nach Angaben aus Macrons Umfeld zunächst eine Reihe von Geschäften wieder öffnen. Zu den Feiertagen könnte es den Franzosen dann erlaubt werden, ihre Familien zu besuchen. In seiner TV-Ansprache dürfte sich Macron auch zur Impfstrategie äußern. (afp/sza)