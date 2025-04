Macron kündigt Gaza-Gipfel mit Ägyptens Staatschef und jordanischem König in Kairo an

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will bei seinem bevorstehenden Besuch in Ägypten ein Gipfeltreffen zum Krieg im Gazastreifen abhalten.

Er werde er sich am Montag mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi und dem jordanischen König Abdullah II. treffen, kündigte Macron am Samstag im Onlinedienst X an.

Macron wird am Sonntagabend in Kairo erwartet. Am Montagmorgen wird er dort von al-Sisi empfangen. Das gemeinsame Treffen mit Abdullah II. werde ebenfalls in der ägyptischen Stadt stattfinden, teilte der Elysée-Palast mit.

Lesen Sie auch Netanjahu trotz Haftbefehl in Ungarn – Israel kündigt Ausweitung der Gaza-Offensive an

Am Dienstag will der französische Präsident in die Nähe des Gazastreifens reisen. In der ägyptischen Haftstadt Al-Arisch plant er laut Elysée-Palast ein Treffen mit humanitären Helfern, um seine Unterstützung für eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas zu unterstreichen.

Arisch liegt etwa 50 Kilometer vom Gazastreifen entfernt und ist ein wichtiger Übergangspunkt für Hilfslieferungen in das Palästinensergebiet. (afp/red)