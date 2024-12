Macron will neuen Premier ernennen: Wird es François Bayrou?

Neun Tag nach dem Sturz der Regierung will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einen neuen Regierungschef ernennen. Die Entscheidung werde am Freitagmorgen verkündet, hieß es am Donnerstagabend aus dem Umfeld des Präsidenten.

Ursprünglich war mit einer Ernennung noch am Donnerstag gerechnet worden, eine entsprechende Frist hatte sich Macron bei Gesprächen mit Vertretern mehrerer Parteien selbst gesetzt.

Wer ist François Bayrou?

Der als möglicher neuer französischer Regierungschef gehandelte Politiker François Bayrou wird am Freitagmorgen im Elysée-Palast erwartet. Bayrou solle um 8:30 Uhr empfangen werden, verlautete am Freitag aus mit den Vorgängen vertrauten Kreisen. Er hatte am Vortag bereits mit Präsident Emmanuel Macron telefoniert.

Bayrou definiert sich als Zentrumspolitiker mit christdemokratischen Wurzeln. Er bezeichnet sich als praktizierenden Katholiken und Anhänger der Laizität.

In der Präsidentschaftswahl 2017 unterstützte er Emmanuel Macron und bildete mit ihm ein erfolgreiches politisches Bündnis. Er ist Präsident der Europäischen Demokratischen Partei seit 2004 und war Stellvertretender Premierminister und Justizminister im Kabinett Philippe I von Mai bis Juni 2017.

Neue Regierung aufbauen

Der neue Regierungschef wird vor der Aufgabe stehen, eine Regierung zusammenzustellen, die nicht erneut bei der nächsten Gelegenheit durch ein Misstrauensvotum gestürzt wird.

Die Linke hat angekündigt, dies weiterhin zu tun, solange kein Politiker aus ihren Reihen diesen Posten übernimmt. Der bisherige Premierminister Michel Barnier hatte sich lediglich drei Monate im Amt halten können.

Er wurde gestürzt, weil er keine Mehrheit für den Haushalt 2025 bekam. Seit den vorgezogenen Neuwahlen im vergangenen Juni hat das Lager von Macron keine Mehrheit mehr. Die Nationalversammlung ist in drei miteinander verfeindete Blöcke gespalten. (afp/red)