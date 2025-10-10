Logo Epoch Times

vor 33 Minuten

Razzia bei 17 Polizisten in Hessen: Verdacht der Körperverletzung

vor einer Stunde

Forscher: Olympia bringt Wirtschaft wenig und ist „selten nachhaltig”

vor einer Stunde

Kometen „Swan“ und „Lemmon“ am Nachthimmel zu sehen

vor 2 Stunden

Starkes Erdbeben auf Philippinen gemessen - Tsunamiwarnung zurückgezogen

vor 2 Stunden

Deloitte: Krankenkassen stehen vor einer bis zu dreistelligen Milliardenlücke

vor 3 Stunden

Israels Kabinett stimmt für den Friedensplan mit der Hamas

vor 11 Stunden

Geplanter Drohnenanschlag auf Politiker: Belgische Polizei nimmt drei Verdächtige fest

vor 11 Stunden

Trump geht von Ende des Krieges im Gazastreifen aus - auch Hamas sieht Krieg als beendet

vor 11 Stunden

Frankreichs Kämpfer gegen Todesstrafe: Robert Badinter wird ins Panthéon aufgenommen

vor 12 Stunden

Netanjahu und Ägyptens Präsident al-Sisi fordern Friedensnobelpreis für Trump

Logo Epoch Times
Fristen

Macron möchte heute neuen Premier ernennen

Frankreich wartet auf einen neuen Premier. Präsident Macron steht unter Druck: Bis Montag muss ein Haushaltsentwurf eingebracht werden – sonst droht politische und wirtschaftliche Blockade.

top-article-image

Für die Ernennung eines neuen Premiers hat Macron sich eine Frist bis zum heutigen Freitag gesetzt.

Foto: POOL/Pool AFP/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

In Frankreich will Präsident Emmanuel Macron heute einen neuen Premierminister ernennen. Wer in dem politisch zerstrittenen Land künftig Regierungschef wird und ob am Ende nicht doch der zurückgetretene Premier Sébastien Lecornu weitermacht, war bis zuletzt offen.
Auf jeden Fall steht Macron unter Zeitdruck, denn wenn das hoch verschuldete Frankreich noch rechtzeitig einen Haushalt für das kommende Jahr auf den Weg bringen möchte, muss dieser spätestens bis zum kommenden Montag ins Parlament eingebracht werden, und zwar vom Premier.
Das sehen verfassungsrechtliche Fristen vor. Wenn dies nicht gelingt, würde dies das politisch ohnehin gelähmte Land noch weiter blockieren und wirtschaftlich behindern.

Frankreich will auf jeden Fall Haushalt auf den Weg bringen

Der amtierende Wirtschafts- und Finanzminister Roland Lescure sicherte zu, dass das finanziell angeschlagene Frankreich auf jeden Fall einen Haushalt für 2026 aufstellen und auch seine europäischen Verpflichtungen einhalten wird.
Es gebe eine Mehrheit der Abgeordneten in Frankreich, die Stabilität wollten und sich in einem Punkt einig seien: „Wir brauchen einen Haushalt für 2026, und, was sehr wichtig ist, einen Haushalt, der die Verpflichtungen einhält, die wir gegenüber unseren europäischen Freunden eingegangen sind, und genau das wird auch geschehen“, sagte Lescure bei einem Treffen in Luxemburg.
Der bisherige französische Premier Sébastien Lecornu war erst vor vier Wochen Premier geworden und nach regierungsinternen Spannungen am Montag zurückgetreten. Macron hatte ihn danach beauftragt, binnen zwei Tagen einen Ausweg aus der Krise auszuloten. Nach Abschluss von Gesprächen mit den Parteien hatte Lecornu sich verhalten optimistisch geäußert.
Es gebe eine Basis zur Schaffung von politischer Stabilität im Land sowie zur Verabschiedung eines Haushaltes bis Ende des Jahres, hieß es lediglich aus dem Élysée-Palast. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.