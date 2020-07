Madrid schärft Corona-Maßnahmen: Maskenpflicht, Einschränkungen für Bars und Clubs

Spanien will einen zweiten Lockdown verhindern. Angesichts der Neuinfektionen im Land verschärft die Stadtregierung von Madrid die Corona-Maßnahmen. Für Urlauber bedeutet das weitere Unannehmlichkeiten.

Angesichts des Wiederanstiegs bei den Corona-Infektionen in Spanien hat die Stadtregierung von Madrid die Pandemie-bedingten Einschränkungen wieder verschärft.

Wie Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso am Dienstag mitteilte, ist das Tragen eines Mundschutzes in der Öffentlichkeit ab sofort zu jeder Zeit verpflichtend. In den meisten anderen Regionen Spaniens gilt eine solche permanente Maskenpflicht bereits.

Die Verschärfung erfolge trotz der Tatsache, dass die meisten Menschen in Madrid bereits jederzeit einen Mundschutz trügen, sagte Díaz Ayuso, die zudem ein Ausgehverbot ab 01.30 Uhr verkündete. Mit der neuen Regelung müssen die Menschen etwa auch dann eine Maske tragen, wenn sie auf der Terrasse eines Cafés sitzen.

Einschränkungen für Bars und Nachtclubs

Bars und Nachtclubs müssten sich von nun an zudem die Personalausweise ihrer Gäste zeigen lassen und ihre Kontaktdaten genau erfassen, sagte die Regionalpräsidentin weiter.

Zudem dürften sich ab sofort nur noch Gruppen mit maximal zehn Teilnehmern in Bars treffen. Díaz Ayuso empfahl zugleich, die Teilnehmerzahl auch bei allen anderen Versammlungen auf zehn zu begrenzen.

„Entscheidend ist, einen erneuten Lockdown zu verhindern und eine Reihe von Notfallmaßnahmen auf den Tisch zu legen, um zu vermeiden, dass wir Rückschritte machen“, sagte Díaz Ayuso.

Mit mehr als 28.400 Corona-Toten gehört Spanien zu den am schwersten von der Pandemie betroffenen Ländern Europas. Aus mehreren Teilen des Landes wurden zuletzt wieder Infektionsherde gemeldet. Das Auswärtige Amt gab am Dienstag eine Reisewarnung für drei nordspanische Regionen aus, darunter auch für die bei Touristen beliebte Region Katalonien. (afp)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]