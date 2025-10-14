Nächstes Friedensabkommen: Trump reist nach Malaysia

Nach dem Waffenstillstand zwischen Thailand und Kambodscha wird US-Präsident Donald Trump nach malaysischen Angaben an der Unterzeichnung eines Friedensabkommens der beiden Staaten teilnehmen. Trump freue sich darauf, bei der Unterzeichnung dabei zu sein, sagte der Außenminister von Malaysia, Mohamad Hasan, am Dienstag vor Journalisten in Kuala Lumpur. Das Friedensabkommen soll während des Asean-Gipfels in Malaysia vom 26. bis 28. Oktober feierlich besiegelt werden, an dem Trump teilnehmen wird.

Die beiden Nachbarländer Thailand und Kambodscha hatten nach fünftägigen Gefechten Ende Juli mit mindestens 43 Toten und 300.000 Vertriebenen auf beiden Seiten einer Waffenruhe zugestimmt. Zuvor hatte sich Trump in den Konflikt eingeschaltet und mit wirtschaftlichen Konsequenzen gedroht, sollten sich die beiden Länder nicht auf eine Feuerpause einigen. Kambodschas Regierungschef Hun Manet schlug den US-Präsidenten daraufhin im August für den Friedensnobelpreis vor.

Die Kämpfe waren eine erneute Eskalation in dem seit Jahrzehnten andauernden Streit um die Grenzziehung im sogenannten Smaragd-Dreieck, wo die thailändische Provinz Surin und die kambodschanische Provinz Oddar Meanchey sowie Laos aneinander grenzen. Der Konflikt ist die Folge einer unklaren Grenzziehung durch Kambodschas ehemalige Kolonialmacht Frankreich im Jahr 1907.

Sowohl Thailand als auch Kambodscha locken jährlich Millionen von Touristen an. Die Grenze zwischen beiden Ländern verläuft rund 130 Kilometer entfernt von der weltberühmten Tempelanlage Angkor Wat in Kambodscha, die ein beliebtes Reiseziel ist. (afp/red)