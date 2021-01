Maricopa County genehmigt forensische Prüfung der Wahlsysteme

Die Stimmzettel werden von Mitarbeitern des Maricopa County Elections Department in Phoenix am 31. Oktober 2020 ausgezählt. Foto: Courtney Pedroza/Getty Images

Maricopa County in Arizona wird ein umfassendes forensisches Gutachten seiner Wahlsysteme durchführen, um die von einigen Wählern geäußerten Bedenken hinsichtlich der Integrität der Wahl im November 2020 zu verringern.

Das Maricopa County Aufsichtsgremium stimmte bei einer Sitzung am 27. Januar einstimmig dafür, zwei unabhängige Unternehmen zu beauftragen, ein Gutachten zu erstellen, das überprüfen soll, ob die Wahlmaschinen die Stimmen korrekt gezählt haben und ob sie in irgendeiner Weise manipuliert oder gehackt wurden.

Der von den Republikanern dominierte Vorstand verteidigte die Richtigkeit der Wahlergebnisse des Landkreises und drückte gleichzeitig die Hoffnung aus, dass eine umfassende Geräte- und Softwareprüfung die Bedenken, dass die Ergebnisse ungenau seien, auflösen würde.

„Die Wahlen in Maricopa County wurden im Jahr 2020 mit höchster Sorgfalt durchgeführt. Das ist eine Tatsache. Mehrere Gutachten haben viel bewiesen, und mehrere Gerichtsurteile haben zugestimmt.“ sagte Vorsitzender Jack Sellers in einer offiziellen Erklärung des Landkreises Maricopa vom 7. Januar.

„Es ist auch wahr, dass eine beträchtliche Anzahl von Wählern zusätzliche Sicherheit wünscht, die ein vollständiges forensisches Gutachten der Tabelliergeräte bringen könnte, insbesondere angesichts der Fehlinformationen, die nach der Wahl am 3. November verbreitet wurden.“

Nach Informationen aus der Sitzung wird die „mehrschichtige forensische Prüfung“ eine Software-, Hardware- und Finanzprüfung der Wahlsysteme umfassen. Es wird eine Schwachstellenanalyse durchgeführt, zusammen mit einer Überprüfung auf Schadsoftware und einem Test, um sicherzustellen, dass die Tabulatoren keine Informationen über das Internet gesendet oder empfangen haben.

Zusätzlich wird ein Logik- und Genauigkeitstest der Tabelliergeräte des Bezirks durchgeführt, um zu überprüfen, ob die Stimmzettel genau gezählt wurden und um zu bestätigen, dass keine Stimmen vertauscht wurden.

Ernsthafte Zweifel an Ergebnissen

„Unabhängig davon, wie es so weit gekommen ist, gibt es jetzt eine Reihe von Leuten, die ernsthafte Zweifel an unserem Wahlverfahren haben“, sagte Sellers bei dem Treffen. „Ich möchte wirklich ihre Bedenken und ihre Probleme mit dem, was wir tun, verringern und sie davon überzeugen, dass dies in der Tat eine wirklich ehrliche und zuverlässige Wahl war“, so Sellers weiter

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass das Gutachten die Forderungen des Senats von Arizona befriedigen wird. Der Senat hatte im Dezember 2020 Vorladungen an die Aufsichtsbehörden ausgestellt, in denen er sie aufforderte, eine Reihe von Wahlmaterialien, einschließlich der Bilder aller Briefwahlstimmen und der zur Stimmenauszählung verwendeten Maschinen, zu übergeben, damit der Senat seine eigene Prüfung durchführen kann.

Der Senator des Staates Arizona, Warren Peterson, ein Republikaner, der dem Justizausschuss vorsitzt, sagte gegenüber „Fox 10“, dass die Prüfung des Bezirks die Notwendigkeit einer Prüfung durch den Senat nicht ersetzen wird.

„Ein Bezirksgutachten wird den Senat nicht daran hindern, sein eigenes Gutachten durchzuführen“, sagte Peterson dem Fernsehsender. „Meine Sorge mit dem Bezirksgutachten ist, dass der Umfang der Prüfung sehr oberflächlich ist. Bei dem begrenzten Bereich, um den sie zur Prüfung gebeten haben, werden sie garantiert nichts finden.“

Das Bezirksamt hat sich gegen die Forderungen des Senats gewehrt und argumentiert, sie seien zu weit gefasst, während es versuchte, einen Kompromiss auszuhandeln.

Um das Vertrauen in die Wahl im November 2020 zu stärken, veröffentlichte die Regierung von Maricopa County am 27. Januar eine Liste von Schritten, die unternommen wurden, um die Integrität der Wahl zu gewährleisten.

Dazu gehören ein Logik- und Genauigkeitstest der Tabelliergeräte im Oktober 2020 und eine Prüfung der Handzählung der Wahlergebnisse im November, bei denen „eine 100-prozentige Übereinstimmung mit den Wahltabelliermaschinen festgestellt wurde.“

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: Maricopa County Officials Approve Forensic Audit of Election Systems (deutsche Bearbeitung von aa)