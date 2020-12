Marokko erkennt Israel an – USA erkennen Zugehörigkeit der Westsahara zu Marokko an

Als vierter arabischer Staat in diesem Jahr erkennt nun auch Marokko Israel an. US-Präsident Donald Trump erklärte am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter, die beiden Staaten hätten sich auf die Aufnahme „vollständiger diplomatischer Beziehungen“ geeinigt. Zugleich erkennen die USA die Souveränität Marokkos über die umkämpfte Konfliktregion Westsahara an.

Auf Twitter schrieb der US-Präsident: „Ein weiterer HISTORISCHER Durchbruch heute! Unsere beiden GROSSEN Freunde Israel und das Königreich Marokko haben volle diplomatische Beziehungen vereinbart – ein massiver Durchbruch für den Frieden im Nahen Osten!“

In einem anderen Tweet schrieb Trump:

„Heute habe ich eine Proklamation unterzeichnet, die die marokkanische Souveränität über die Westsahara anerkennt. Marokkos ernsthafter, glaubwürdiger und realistischer Autonomievorschlag ist die EINZIGE Grundlage für eine gerechte und dauerhafte Lösung für dauerhaften Frieden und Wohlstand!“

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020