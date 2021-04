Maskenpflicht für Kinder – Professor: Schaden größer als Nutzen

Einiges spricht gegen eine Maskenpflicht bei Kindern. Ein US-Medizinprofessor legt die Gründe dar und beschuldigt YouTube einer modernen Bücherverbrennung.

Kinder zum Tragen von Masken zu verpflichten, schadet mehr als es nützt, sagt Dr. Jay Bhattacharya in der Epoch Times-Sendung „American Thought Leaders“. Bhattacharya ist Professor für Medizin an der Stanford University und ausgebildeter Gesundheitsökonom.

Er rät der Politik, das Tragen einer Maske aus einer Kosten-Nutzen-Perspektive zu betrachten und eine Empfehlung erst nach einer solchen Abwägung auszusprechen.

Für Bhattacharya sprechen vier Gründe dagegen, Kinder Masken tragen zu lassen:

Erstens übertragen Kinder das Virus viel seltener als etwa Erwachsene untereinander. Und das auch dann, wenn sie keine Maske tragen. Aus noch nicht bekannten Gründen sei dies anders als bei der Übertragung einer Grippe, für die sie hochansteckend sind.

Studien haben ergeben, dass kleine Kinder das KPC-Virus weniger übertragen als ältere Kinder und Erwachsene.

Da die Kinder zweitens die Masken in vielen Fällen nicht richtig tragen, wird der ohnehin begrenzte Nutzen noch weiter gesenkt, so Bhattacharya.

Studien haben gezeigt, dass Kinder, die Masken tragen, deren Wirksamkeit oft untergraben, indem sie sie berühren und wiederholt auf- und absetzen.

Drittens leiden Kinder unter der Maske. Mehrere Studien ergaben Faktoren wie Irritationen, Atembeschwerden und geringe Akzeptanz durch Gleichaltrige.

Viertens gibt es ernsthafte Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern, wenn sie und andere um sie herum Masken tragen.

Bhattacharya erklärt, dass Kinder in ihrer Entwicklung notwenigerweise die Gesichter anderer Menschen sehen müssten. „Um zum Beispiel sprechen zu lernen, müssen sie sehen, wie sich die Lippen bewegen.“ Etwas ältere Kinder lernen durch Beobachtung Körpersprache und wie man sozial interagiert. Daher sei es wichtig, den ganzen Körper zu sehen. Wenn man die Kinder eine Maske tragen lässt, „schneidet man das gewissermaßen heraus. Man hat also auf der einen Seite Schaden und auf der anderen Seite sehr wenig Nutzen“, erklärt er.

WHO und Co

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, dass Kinder bis fünf Jahren nicht zum Tragen der Maskenverpflichtet sein sollten. Zudem sollten die politischen Entscheidungsträger verschiedene Fakten abwägen, wenn sie darüber nachdenken, ob sie eine Maskenpflicht für Kinder zwischen sechs und elf Jahren einführen. Dazu gehöre die Intensität der Übertragung des SARS-CoV-2-Erregers in dem Gebiet, in dem sich das Kind aufhält, und die neuesten Daten über die Ausbreitung bei Kindern.

Darüber hinaus sollten Kinder keine Maske tragen, wenn sie Sport oder andere körperliche Aktivitäten ausüben, wobei sie einen Abstand von mindestens einem Meter zu anderen einhalten sollten. Nach Angaben der WHO stören Masken den Lernprozess in Schulen und können sich negativ auf Aktivitäten wie Sportunterricht und Essenszeiten auswirken.

Einige Gouverneure in den USA haben jedoch das Tragen von Masken für Kinder vorgeschrieben. In Michigan ordnete die Regierung von Gretchen Whitmer letzte Woche an, dass Kinder ab dem Alter von zwei Jahren Masken tragen müssen.

Moderne Bücherverbrennung durch YouTube

„Absolut schockierend“ findet Bhattacharya das Löschen eines Videos durch YouTube, in dem er und andere Experten zusammen mit dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, über die COVID-19-Politik diskutierten. Bhattacharya riet in dem Gespräch DeSantis davon ab, Kindern das Tragen von Gesichtsmasken vorzuschreiben.

Wissenschaft bedeute für ihn das Abwägen verschiedener Beweise und er rief YouTube auf, im Sinne einer gesunden Diskussion die Argumente offenzulegen und den Beweis zu führen.

Er kritisierte die Videoplattform: „Sie versuchen also nicht wirklich, die Öffentlichkeit auf irgendeine effektive Art und Weise zu schützen, sondern sie wollen die Öffentlichkeit davor warnen, dass dies eine gefährliche Idee ist. Nun, wenn sie das tun wollen, haben sie die moralische Verpflichtung, tatsächlich Argumente zu liefern. Sie haben es einfach zensiert. Sie wollen die Aura schaffen, dass man diese Idee nicht hören sollte, als ob es ein verbotenes Buch wäre. Anstatt zu argumentieren, warum das verbotene Buch schlecht ist, sagen sie einfach, dass es verboten werden sollte. Sie sind die moralischen Erben der Bücherverbrenner.“

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Mask Mandates for Children Mostly Harmful: Professor of Medicine (deutsche Bearbeitung von mk)



