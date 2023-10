Massenevakuierung in Gaza: Hamas stoppt Flüchtende auf dem Weg nach Süden

Palästinenser verlassen am 11. Oktober 2023 ihre Wohnviertel in Gaza-Stadt angesichts der massiven Luftangriffe der israelischen Armee. Foto: MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images

Nach dem Hamas-Terrorangriff steht eine Bodenoffensive der israelischen Armee wohl bevor. Mehr als eine Million Palästinenser wurden aufgefordert, den nördlichen Gazastreifen zu verlassen. Die Hamas fordert die Bevölkerung hingegen zum Bleiben auf.

Die israelische Luftwaffe hat im Kampf gegen die Angreifer der islamistischen Hamas im Norden des Gazastreifens Hunderte Ziele angegriffen. Dutzende Kampfflugzeuge hätten in der Nacht 750 militärische Ziele angegriffen, teilte Israels Militär am frühen Freitagmorgen mit. Zu den angegriffenen Zielen gehörten unterirdische Tunnel der Hamas, militärische Einrichtungen, Wohnsitze hochrangiger Terroristen, die als militärische Kommandozentralen genutzt würden sowie Waffenlager.

Die israelische Armee rief die Zivilbevölkerung in Gaza auf, sich südlich vom Fluss Gaza in Sicherheit zu bringen. Das deutet auf den baldigen Beginn einer israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen hin.

„Die Terrororganisation Hamas führt einen Krieg gegen den Staat Israel, und Gaza ist ein Gebiet, in dem militärische Operationen stattfinden“, begründete das Militär den Aufruf. „Sie werden erst dann nach Gaza zurückkehren können, wenn eine weitere Ankündigung erfolgt, die dies erlaubt“, hieß es weiter. Niemand solle sich dem Bereich des Sicherheitszauns zum Staat Israel nähern.

Hamas fordert Palästinenser zum Bleiben auf

Die radikalislamische Hamas hat die Aufforderung Israels zurückgewiesen, rund 1,1 Millionen Einwohner aus dem Norden des Gazastreifens zu evakuieren. Das palästinensische Volk „weist die Drohung und die Aufforderung der Besatzungsanführer zurück“, erklärte Hamas in einer Stellungnahme am Freitag. „Wir bleiben standhaft auf unserem Land, in unseren Häusern und unseren Städten. Es wird keine Vertreibung geben“, hieß es weiter.

Aus Sicherheitskreisen aus dem Gazastreifen hieß es, dass Bewohner am Verlassen des Nordens gehindert werden sollten. Augenzeugen im Gazastreifen berichteten, mehrere Bewohner seien bereits von der Hamas gestoppt und zur Rückkehr in den Norden aufgefordert worden. Generell herrsche große Panik in dem Gebiet, es gebe keine klaren Anweisungen. Unklar blieb etwa auch, was mit Patienten in Krankenhäusern und ihren Betreuern geschehen sollte.

Die israelische Armee hatte die Palästinenser zuvor aufgefordert, sich von den Hamas-Terroristen zu distanzieren. „Hamas-Terroristen verstecken sich in Tunneln unter Häusern in Gaza-Stadt, und in vielen Gebäuden leben unschuldige Zivilisten. Distanzieren Sie sich von den Hamas-Terroristen, die Sie als menschlichen Schutzschild benutzen“, so ein Sprecher der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte.“

Zahl der in Gaza getöteten Palästinenser steigt auf über 1500

Die Zahl der bei den israelischen Luftangriffen getöteten Palästinenser stieg unterdessen auf mindestens 1537. Mindestens 6612 weitere Menschen wurden verletzt, wie das Gesundheitsministerium in Gaza gestern Abend mitteilte. Nach Erkenntnissen der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch setzte Israels Militär im Gazastreifen sowie im Libanon auch weißen Phosphor ein. Das zeigten verifizierte Videos und Zeugenaussagen. Der Einsatz in den dicht besiedelten Gebieten des Gazastreifens verstoße gegen das humanitäre Völkerrecht, beklagte die Menschenrechtsorganisation. (dpa/afp/dl)