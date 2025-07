Mehr als 150 mutmaßliche IS-Anhänger in der Türkei festgenommen

Die Militärpolizei sei in den vergangenen zwei Wochen in 28 Provinzen gegen Unterstützer des IS vorgegangen, teilte Innenminister Ali Yerlikaya am Freitag mit. Bei landesweiten Razzien sind 153 Menschen festgenommen worden, denen Mitgliedschaft in der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) vorgeworfen wird.

Den Verdächtigen werde „Propaganda zugunsten einer terroristischen Organisation“ zur Last gelegt. Zudem werde ihnen vorgeworfen, Geld an mit dem IS verbündete Gruppen gezahlt zu haben.

Die Festnahmen erfolgten laut Innenminister Yerlikaya auf Grundlage von Informationen des türkischen Geheimdienstes und dank der Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden.

Die Türkei teilt eine rund 900 Kilometer lange Grenze mit Syrien. In dem Nachbarland hatte sich der IS Ende Mai erstmals seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Baschar al-Assad zu einem Anschlag auf die Regierungstruppen bekannt. (afp/red)