Mehr als 30 Tote bei Busunglück in Guatemala

Bei einem Busunglück in Guatemala sind mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus mit 75 Insassen sei am nördlichen Stadtrand der Hauptstadt Guatemala-Stadt von einer Brücke in eine Schlucht gestürzt, teilten die Einsatzkräfte am Montag mit. „Bisher konnten 31 Leichen geborgen werden.“ Mehrere Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Noch lägen mehrere Menschen unter den Trümmern, erklärten die Einsatzkräfte weiter. Es werde versucht, diese zu retten.

Das Unglück ereignete sich auf der Belize-Brücke, der wichtigsten Verbindungsbrücke zu Regionen im Norden und Nordosten der Hauptstadt. Warum es dazu kam, blieb zunächst unklar. (afp)