Mehr als 300 Verletzte bei erneuten schweren Zusammenstößen in Ost-Jerusalem

Palästinensische Demonstranten fliehen vor israelischen Sicherheitskräften bei Zusammenstößen in der Altstadt Jerusalems am 10. Mai 2021 vor einem geplanten Marsch zum Gedenken an die Übernahme Jerusalems durch Israel im Sechs-Tage-Krieg von 1967. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP über Getty Images

+++Update+++

Der für Montag geplante Marsch durch die Jerusalemer Altstadt anlässlich des israelischen Feiertags „Jerusalem-Tag“ ist wegen der jüngsten Zusammenstöße zwischen Palästinensern und der Polizei abgesagt worden. „Der Flaggenmarsch ist abgesagt“, teilte die veranstaltende Organisation Am Kalavi mit. Am „Jerusalem-Tag“ wird in Israel traditionell der israelischen Besetzung von Ost-Jerusalem im Sechs-Tage-Krieg 1967 gedacht.

+++

Bei erneuten schweren Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern in Ost-Jerusalem sind am Montag mehr als 300 Menschen verletzt worden.

Die Auseinandersetzungen ereigneten sich wenige Stunden vor einem für den Nachmittag geplanten Marsch von Juden zur Erinnerung an die israelische Besetzung von Ost-Jerusalem im Sechs-Tage-Krieg 1967. Bereits am Wochenende waren bei Zusammenstößen zwischen palästinensischen Demonstranten und der israelischen Polizei hunderte Menschen verletzt worden.

Der palästinensische Rote Halbmond meldete am Montag 305 Verletzte. 200 von ihnen mussten demnach ins Krankenhaus eingeliefert werden, fünf seien lebensgefährlich verletzt. Auf Seiten der israelischen Polizei wurden neun Beamte verletzt.

Hunderte Palästinenser hatten die Polizisten in der Nähe der Al-Aksa-Moschee mit Steinen beworfen. Die Beamten reagierten mit Blendgranaten, Gummigeschossen und Tränengas. Die Polizei beschränkte den Zugang zum Platz vor der Moschee und ließ nur noch Palästinenser über 40 Jahren passieren.

Shocking scenes from inside Al-Qibly Mosque showing Israeli police firing tear gas and stun grenades at worshippers in Al-Aqsa Mosque compound. At least 215 ppl have been injured, 4 in critical condition, says Red Crescent. pic.twitter.com/8D6DhgUq4U — Arwa Ibrahim (@arwaib) May 10, 2021

In der Nähe der Altstadt griffen Protestierende ein Auto mit Israelis mit Steinen an. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über den Wagen und rammte nach Polizeiangaben mehrere Palästinenser. Als das Fahrzeug zum Stehen kam, attackierten dutzende Protestierende das Auto, bevor die Polizei die Menge mit Schüssen in die Luft auseinandertrieb.

An Israeli settler ramming a Palestinian man near the Lions Gate. pic.twitter.com/kPwmUrLZeb — Alaa Daraghme (@AlaaDaraghme) May 10, 2021

Another shot showing Israeli police holding a gun and threatening Palestinian men as he protects a Jewish settler that had just rammed his car into a group of Palestinians. pic.twitter.com/UnM5iTifOn — Arwa Ibrahim (@arwaib) May 10, 2021

Seit Freitag ist Ost-Jerusalem Schauplatz der schwersten Zusammenstöße seit 2017. Angesichts des für Montagnachmittag geplanten Marsches zum von Israel als „Jerusalem-Tag“ gefeierten Jahrestag der israelischen Besetzung Ost-Jerusalems wird mit weiterer Gewalt gerechnet.

Palästinenser errichteten vorab Barrikaden aus Holzbrettern und Metallplatten, um die Juden am Zugang zum Tempelberg zu hindern. Die Polizei hatte jedoch bereits erklärt, Juden hätten aus Sicherheitsgründen am Montag keinen Zugang zu dem Gelände. Der Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee ist für Juden wie Muslime gleichermaßen eine heilige Stätte.

Israel hatte den Ostteil Jerusalems im Sechs-Tage-Krieg 1967 besetzt und 1980 annektiert. Die Annexion wird international nicht anerkannt. Israel hat ganz Jerusalem zu seiner „unteilbaren“ Hauptstadt erklärt, während die Palästinenser Ost-Jerusalem zur Hauptstadt ihres eigenen Staats machen wollen.

Am Wochenende waren bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei bereits hunderte Menschen verletzt worden. Auslöser der jüngsten Proteste ist die drohende Zwangsräumung von rund 30 Palästinensern aus ihren von Israelis beanspruchten Wohnungen im Viertel Scheich Dscharrah. Ein für Montag geplanter Gerichtstermin zu den Zwangsräumungen wurde angesichts der jüngsten Gewalt verschoben.

Trotz wachsender internationaler Kritik erklärte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, er unterstütze den „gerechten Kampf“ der israelischen Polizei und lobte deren „Stabilität und Standhaftigkeit“.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas verurteilte hingegen die „barbarische Aggression“ Israels. Hamas-Anführer Ismail Hanijeh warnte, die radikalislamische Gruppe werde nicht untätig mit „verschränkten Armen“ dasitzen.

Bundesregierung rief alle Beteiligten zur Deeskalation auf

Die Bundesregierung rief alle Beteiligten zur Deeskalation auf. „Wir fordern beide Seiten auf, jetzt dringend einen Beitrag zu leisten, um die Situation zu deeskalieren“, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Notwendig seien „Augenmaß und Zurückhaltung“.

Auch die US-Regierung äußerte „ernste Bedenken“ angesichts der Lage in Jerusalem. Der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan rief die israelische Regierung auf, „geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Ruhe während der Feiern zum ‚Jerusalem-Tag‘ zu gewährleisten“.

Der UN-Sicherheitsrat will sich am Montag auf Antrag Tunesiens mit der Gewalt in Jerusalem befassen. (afp)

