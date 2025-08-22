Mehrere Tote bei Busunfall in New York

Beim Unfall eines Tourbusses mit Besuchern der Niagarafälle sind in den USA mehrere Menschen getötet worden – darunter auch ein Kind. Es gebe zudem mehrere Eingeschlossene und zahlreiche Verletzte, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Angaben zur Unglücksursache lagen zunächst nicht vor.

Nach Behördenangaben befand sich der Bus auf der Rückreise von den Niagarafällen in die Stadt New York.

In dem Reisebus seien mehr als 50 Passagiere gewesen, darunter Frauen und Kinder. Der Großteil der Businsassen seien Reisende aus Indien, China und den Philippinen.

Das Fahrzeug kam dem Sprecher zufolge auf dem Highway bei der Stadt Buffalo von der Fahrbahn ab. Der Fahrer habe aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle verloren, sei auf den Mittelstreifen geraten und habe dann übersteuert. Der Bus sei schließlich in einem Graben zum Liegen gekommen.

Nach Angaben der Behörden überschlug sich das Fahrzeug, mehrere Personen wurden aus dem Bus herausgeschleudert. Rettungskräfte seien weiterhin dabei, Eingeschlossene aus dem Fahrzeug zu befreien.

Ein Sprecher der Polizei des Bundesstaats New York sprach von „mehreren Todesfällen, mehreren eingeklemmten Menschen, mehreren Verletzten“. Weitere Menschen seien bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert worden.

Zahlreiche Polizeieinheiten, Feuerwehren und Rettungsdienste waren im Einsatz. Hubschrauber transportierten Verletzte in umliegende Krankenhäuser. (dpa/red)