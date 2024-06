Ausland „Weniger ideologischer Ansatz"

Meloni: Europäer sollen „Botschaft“ der Bürger aus der Europawahl verstehen

Vor dem EU-Gipfel am Montag zur Postenverteilung in der EU hat die rechtsgerichtete Regierungschefin in Italien, Giorgia Meloni, auf den Rechtsruck bei der Europawahl verwiesen.