Merkel wirbt für ehrgeizigere Klimaziele – Bolsonaro isst Pizza auf Bürgersteig

UN-Gebäude in New York. Foto: iStock

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor der UN-Generaldebatte am Dienstag für ehrgeizigere Klimaziele weltweit geworben. Deutschland wolle bis 2045 klimaneutral sein, sagte sie in einer am Montagabend veröffentlichten Videobotschaft. „Damit setzen wir auch ein Zeichen für die Klimakonferenz in Glasgow“, sagte sie mit Blick auf die COP26, die am 1. November beginnt.

„Auch bei der Biodiversitätskonferenz im Oktober machen wir uns für ehrgeizige Ziele stark“, bekräftigte sie. Bei der UN-Artenschutzkonferenz COP15 geht es um ein globales Abkommen zum Schutz der Biodiversität. COP15 soll am 11. Oktober online eröffnet werden, der Präsenz-Teil soll jedoch erst Ende April 2022 im südchinesischen Kunming stattfinden.

Am Dienstag beginnt die Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Mit ihren Ankündigungen spiegelt Merkel die Aussagen anderer Staats- und Regierungschefs wie US-Präsident Joe Biden oder Großbritanniens Premierminister Boris Johnson, die mit Blick auf die UN-Gipfel ebenfalls zu ehrgeizigeren Klimazielen aufgerufen haben.

„Luxusdinner in New York“: Bolsonaro isst Pizza auf dem Bürgersteig

Unterdessen wurde Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro am Rande der UN-Generaldebatte in New York dabei gesehen, wie er eine Pizza auf dem Bürgersteig gegessen hat. „Luxusdinner in New York“ schrieb ein Mitglied der brasilianischen Delegation am Montag im Onlinedienst Twitter unter einem Foto, das Bolsonaro mit einem Stück Pizza im Freien zeigte. Die Restaurants in der US-Metropole dürfen in den Innenräumen nur Gäste bedienen, die mindestens eine Corona-Impfdosis erhalten haben.

Bolsonaro gibt selbst an, bisher keine Corona-Impfung erhalten zu haben. Er wolle als „letzter Brasilianer“ geimpft werden. Sein Hotel in New York musste er nach brasilianischen Medienberichten am Sonntag durch die Hintertür betreten, um Demonstranten auszuweichen, die vor dem Gebäude „Bolsonaro raus“ riefen.

Wegen der Impfpflicht in vielen öffentlichen Innenräumen war zuletzt auch eine Debatte über einen verpflichtenden Impfnachweis für die Teilnahme an der UN-Generaldebatte entbrannt – ein angesichts der diplomatischen Sonderstellung des UN-Sitzes zum Scheitern verurteiltes Unterfangen. (afp/oz)

