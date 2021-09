Merkel zu Gesprächen mit Polens Regierungschef in Warschau

Foto: JANEK SKARZYNSKI/AFP via Getty Images

Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki in Warschau, am 11. September 2021. Foto: JANEK SKARZYNSKI/AFP via Getty Images

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist zu Gesprächen mit Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki in Warschau eingetroffen. Merkel wurde Samstagmittag von Morawiecki im Schloss des Lazienski-Parks in Warschau empfangen. Gegen 13:50 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant.

Bei dem Treffen mit Morawiecki soll es vor allem um bilaterale, europäische und internationale Themen sowie die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen gehen. Die politischen Beziehungen zwischen Warschau und Berlin sind derzeit belastet.

So teilt die Bundesregierung die Sorgen der EU-Kommission mit Blick auf die Änderungen des polnischen Justizwesens durch die nationalkonservative Regierung in Warschau. Kritiker sehen in den Reformen einen Angriff auf den Rechtsstaat. Polen lehnt zudem die deutsch-russische Gas-Pipeline Nord Stream 2 ab.

Weiteres Thema der Gespräche wird vermutlich der Konflikt an der Grenze zwischen Polen und Belarus sein. Über Belarus waren in den vergangenen Monaten tausende Migranten aus dem Nahen Osten in die EU eingereist. Polen verhängte wegen der Situation einen beispiellosen Ausnahmezustand im Grenzgebiet.

Die EU verdächtigt den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, Migranten in die EU zu schleusen, um auf diese Weise Vergeltung für Sanktionsbeschlüsse des Westens gegen Belarus zu üben. (afp/dl)

