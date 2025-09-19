Merz in Madrid: Meinungsverschiedenheiten zum Gaza-Krieg

Beim Antrittsbesuch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) beim spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez sind Meinungsverschiedenheiten über den Gaza-Krieg offen zutage getreten.

Es sei „kein Geheimnis“, dass die Bundesregierung und die spanische Linksregierung aus der Lage teilweise „verschiedene Schlüsse“ ziehen würden und „unterschiedlicher Auffassung“ seien, sagte Merz am am Abend des 18. September bei einer Pressekonferenz mit dem Sozialisten Sánchez im Regierungssitz Moncloa in Madrid. Dies habe teilweise mit der deutschen Geschichte zu tun.

Deutschland plant derzeit keine Anerkennung eines Palästinenserstaates

„Wir teilen die tiefe Sorge über die humanitäre Lage in Gaza und die laufende Bodenoffensive der israelischen Streitkräfte gegen Gaza-Stadt“, betonte Merz. Berlin wie auch Madrid würden zudem befürchten, „dass es im Westjordanland zu Annexionsschritten kommt, die eine Zweistaatenlösung noch weiter erschweren könnten“.

Merz machte aber deutlich, dass Deutschland – anders als Spanien im vergangenen Jahr – vorerst keine Anerkennung eines eigenständigen Palästinenserstaates plane. Dies stehe derzeit „nicht zur Debatte“, sagte der Kanzler. Eine Anerkennung wäre vielmehr einer „der letzten Schritte“ auf dem Weg hin zu einer Zweistaatenlösung.

Der Bundeskanzler lehnte es – anders als Sánchez – auch ab, von einem „Völkermord“ im Gazastreifen zu sprechen. Deutschland und Spanien würden diese Beschreibung nicht „teilen“, sagte Merz.

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (l) trifft sich am 18. September 2025 mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez im Moncloa-Palast in Madrid. Foto: Thomas Coex/AFP via Getty Images

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte vor zwei Tagen mehrere Strafmaßnahmen vorgeschlagen, um die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu einem Kurswechsel zu bewegen. Unter anderem will sie Freihandelsvorteile streichen, die 37 Prozent der israelischen Warenexporte in die EU betreffen.

Berlin will sich bis Anfang Oktober entscheiden

Die Bundesregierung will sich bis zum EU-Gipfel Anfang Oktober zu den Vorschlägen positionieren. In der kommenden Woche werde sich das Kabinett damit befassen, sagte Merz. „Ich gehe davon aus, dass wir dann eine Position im informellen Rat am 1. Oktober in Kopenhagen haben werden, die von der ganzen Bundesregierung auch getragen wird.“

In der schwarz-roten Koalition ist die Sanktionsfrage hochumstritten. Die SPD ist dafür, Israel deutlich stärker unter Druck zu setzen. Die CSU ist strikt gegen weitere Strafmaßnahmen. In der CDU stoßen Handelssanktionen auf Ablehnung, bei den personenbezogenen Sanktionen gibt es aber eine gewisse Offenheit.

„Wir stehen auf der Seite Israels“, betonte Merz. „Das heißt nicht, dass wir jede Entscheidung einer israelischen Regierung teilen und gutheißen.“ So sei das Vorgehen der israelischen Streitkräfte im Gazastreifen „unverhältnismäßig“. „Kritik an der israelischen Regierung muss möglich sein, aber wir dürfen nie zulassen, dass sie zu einer Hetze gegen Jüdinnen und Juden missbraucht wird“, sagte Merz. Darin sei er sich mit Sánchez einig.

Sánchez gegen Israel

Sánchez äußerte sich zufrieden über die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Sanktionen. „Tatsächlich fordern wir seit mehr als einem Jahr von der EU-Kommission, das strategische Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und Israel auszusetzen“, sagte der Sozialist.

Spanien sei der Ansicht, dass einer der wichtigsten Artikel dieses Abkommens, nämlich der über die Achtung des humanitären Völkerrechts durch die israelische Regierung verletzt werde. Madrid gehört in der EU zu den schärfsten Kritikern des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen.

Der Sozialist Sánchez hat Israel wiederholt einen „Völkermord“ in dem Palästinensergebiet vorgeworfen. Vor wenigen Tagen forderte er, Israel von internationalen Sportwettbewerben auszuschließen, bis die „Barbarei“ aufhöre.

Er sprach zudem pro-palästinensischen Demonstranten seine „Bewunderung“ aus, die mit ihren Protesten am Sonntag einen Abbruch der Schlussetappe der spanischen Rennradtour La Vuelta erzwungen hatten. Bereits im vergangenen Jahr erkannte die spanische Linksregierung einen eigenständigen Palästinenserstaat an.

Sánchez sagte am Donnerstagabend an der Seite von Merz unter anderem mit Blick auf den Kampf gegen die frühere baskische Terrororganisation ETA: „Wir wissen, wie man den Terrorismus besiegt.“ So, wie Israel die radikalislamische Hamas bekämpfe, werde dies aber nicht gelingen. Israel werde nur international zunehmend „isoliert“ und sorge selbst für größere Unsicherheit.

Antrittsbesuch von Merz

Merz absolvierte gestern, vier Monate nach seinem Amtsantritt, seinen Antrittsbesuch in Spanien. Spanien ist das letzte der größeren EU-Länder, das Merz besucht. Er und Sánchez hatten sich bereits bei mehreren internationalen Gipfeln getroffen. Bei ihrem Treffen in Madrid ging es neben dem Gaza-Krieg auch um den Ukraine-Krieg, die europäische Verteidigungspolitik, die NATO, die Wirtschafts- und die Energiepolitik.

Vorsichtig ermahnte Merz Sánchez dabei zu höheren Verteidigungsausgaben. Spanien habe dabei „in den letzten Jahren einen enormen Aufholprozess geleistet“, lobte der Kanzler. Er stellte zugleich klar: „Wir sind uns gleichwohl darüber im Klaren, dass wir auch in Zukunft mehr brauchen und dass wir gemeinsam hier größere Anstrengungen unternehmen müssen.“

Spanien war im vergangenen Jahr das NATO-Land mit den niedrigsten Verteidigungsausgaben gemessen am Bruttoinlandsprodukt und lag weit unter dem bisherigen Zwei-Prozent-Ziel der NATO. In diesem Jahr soll die Zwei-Prozent-Marke erreicht werden.

Im Juni stemmte sich Spanien gegen eine Anhebung des NATO-Ziels für Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die NATO-Staaten einigten sich letztlich auf das Fünf-Prozent-Ziel, Spanien forderte aber ein Maximum an Flexibilität.

Entwicklung des gemeinsamen Kampfjets

Ebenfalls beim Thema Verteidigung pochten Merz und Sánchez darauf, bei dem Projekt zur Entwicklung eines europäischen Kampfjets (FCAS) bis Jahresende eine Lösung zu erzielen. Merz sagte dabei, die Situation sei derzeit „unbefriedigend“: „Wir kommen bei diesem Projekt nicht voran“, klagte der Kanzler. „Es kann nicht so weitergehen wie gegenwärtig.“

Wie es mit dem deutsch-französisch-spanischen Kampfjet FCAS weitergehen soll, sollte eigentlich bis Ende August geklärt sein. Inzwischen ist diese Frist auf Ende des Jahres verschoben. Bei dem Streit geht es unter anderem um den Einfluss des französischen Rüstungskonzerns Dassault, der eine bedeutendere Rolle bei dem Projekt fordert.

Neben der großen Politik ging Merz bei der Pressekonferenz auch auf persönliche Erinnerungen ein. Er verbinde mit Spanien „mit die schönsten Kindheitserinnerungen“, sagte der Kanzler. „Ich bin mit meiner Familie sehr häufig in ganz jungen Jahren südlich von Valencia in dem schönen Ort Cullera im Urlaub gewesen. Und von daher verbindet mich mit Spanien sehr viel an persönlichen Erinnerungen.“

Am Freitag soll Merz den Vorsitzenden der konservativen Oppositionspartei Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, treffen. (afp/dpa/ks)