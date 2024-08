Messerangriff auf Militärgeistlichen in Irland – Anti-Terror-Einheit ermittelt

In Irland geht die Polizei nach einem Messerangriff auf einen Militär-Geistlichen dem Verdacht eines Terrorangriffs nach. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der etwa 50-jährige Militär-Geistliche am Donnerstagabend außerhalb einer Kaserne im westirischen Galway angegriffen. Er sei durch mehrere Stichwunden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Soldaten konnten einen jugendlichen Verdächtigen festhalten, wie die Polizei weiter mitteilte.

Der Jugendliche befindet sich nun in Polizeigewahrsam. Die für Terrorermittlungen zuständige Polizeieinheit übernahm den Fall. „Es wird untersucht, ob dieser Angriff einen terroristischen Hintergrund hatte“, erklärte die Polizei weiter. „Zu diesem Zeitpunkt wird nicht davon ausgegangen, dass der Vorfall Teil einer größeren Verschwörung ist.“

Berichten der Zeitung „Irish Times“ zufolge gehen die Ermittler davon aus, dass sich der minderjährige Verdächtige in den vergangenen Monaten online radikalisiert habe. Der 16-jährige Ire aus dem Raum Galway habe sich über die Stationierung irischer Soldaten in Ländern des Nahen Ostens beschwert. (afp/red)