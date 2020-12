Michigan: Einladung oder Vorladung? Abgeordneter will CEO von Dominion sprechen

Matt Hall, Abgeordneter in Michigan, will den CEO von Dominion Voting Systems vor den US-Wahl-Untersuchungsausschuss vorladen – falls er nicht freiwillig kommt, dann per gerichtlicher Vorladung. Eine erste Einladung habe John Poulos, Geschäftsführer von Dominion, ignoriert. Der Brief liegt The Epoch Times vor.



Der republikanische Abgeordnete Hall will Poulus nun ein zweites Mal einladen. Er schreibt:



Wenn Dominion beschließt, diese zweite Einladung zu ignorieren… bin ich bereit, eine legislative Vorladung zu beantragen, um [Poulos] Erscheinen zu erzwingen. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommen wird“.

Dominion liefert sowohl die Geräte als auch die Software zur Wahl. Die Firma stellte in 28 amerikanischen Bundesstaaten Wahlsysteme bereit, darunter in Michigan. Im Landkreis Antrim des Bundesstaates änderte die Software 6.000 Trump-Stimmen zu Biden-Stimmen. Wahlbeamten des Bundesstaates zufolge sei dies ein versehentlicher Fehler gewesen.

Das Wahlkampfteam von Trump an Michigans forderte derweil den Obersten US-Gerichtshof auf, den Wahlprozess in Michigan als ungültig zu erklären, da dieser gegen die Verfassung des Bundesstaates verstieß. Michigans Staatssekretär habe die Auszählung illegaler Stimmzettel zugelassen, so der Vorwurf vom Trump-Team. Auch habe er nicht ausreichend dafür gesorgt, dass Wahlbeobachter vor Ort den Wahlprozess beobachten und anfechten konnten.

Zahlreiche republikanische Wahlbeobachter in Detroit sagten in eidesstattlichen Erklärungen und in einer staatlichen Anhörung aus, dass sie belästigt, schlecht behandelt und an ihrer Arbeit gehindert wurden. (yh/ks)