Michigan: Ungültige Stimmen wurden gezählt | CEO von Dominion will aussagen

Beim folgenden Beitrag handelt es sich um den Originaltext zum Video: „Sechs weitere Staaten unterstützen Texas-Wahlklage | Video zeigt, wie Stimmen manipuliert werden“ vom Youtube-Kanal NTD-Deutsch. Epoch Times hat keine redaktionellen Änderungen vorgenommen.

Sechs weitere Staaten wollen Texas-Wahlklage unterstützen

Einer für alle und alle für einen. Ganz nach diesem Motto will nun Texas bei seiner Wahlklage vorgehen. Und die Hilfe kommt – von vielen anderen Staaten. Doch auch Gegenwind ist zu verzeichnen.

Texas‘ Wahlklage vor dem Obersten Gerichtshof der USA gewinnt schnell an Unterstützung.

Von allen Klagen findet diese am meisten Beachtung, da sie Einfluss auf die Wahlmänner in den vier entscheidenden Staaten haben kann.

Sechs Staaten teilten am 10. Dezember dem Obersten Gerichtshof mit, sie wollten sich der Klage von Texas anschließen.

Der Grund: Die Angelegenheit verletze auch ihre Interessen.

US-Präsident Donald Trump und sein Anwaltsteam hatten am 9. Dezember ebenfalls darum gebeten, sich der Klage anzuschließen.

Sie sind bisher nicht in die Klage involviert, können aber darum bitten, sich ihr anzuschließen, wenn der Fall ihre Rechte beeinträchtigt. Dem Obersten Gerichtshof steht es zu, ihren Antrag abzulehnen oder zu gestatten.

Die sechs Bundesstaaten gehören zu insgesamt 18 Bundesstaaten, die Unterlagen einreichten, um damit Texas zu unterstützen.

Das gegnerische Lager blieb derweil nicht untätig. 20 US-Staaten und zwei US-Territorien reichten am 10. Dezember Schriftsätze ein, um die Verteidiger zu unterstützen.

Texas hatte am 8. Dezember beim Obersten Gerichtshof Klage gegen vier wichtige umkämpfte Staaten eingereicht.

In der Anklageschrift heißt es, diese Staaten hätten bei der Durchführung der Wahl gegen die Verfassung verstoßen.

Deshalb soll der Oberste Gerichtshof erstens die vier Swing States daran hindern, ihre Wahlmänner zu zertifizieren oder diese von der Stimmabgabe auszuschließen.

Zweitens sollen die Wahlmännerstimmen dieser Staaten nicht gezählt werden. Stattdessen sollten die Parlamentsabgeordneten gemäß der Verfassung die Wahlmänner bestimmen.

Die vier Swing States kommen insgesamt auf 62 Wahlmännerstimmen.

Ihre gemeinsame Argumentation: Texas habe zu lange damit gewartet, die Klage einzureichen. Und: Sollte der Antrag von Texas bewilligt werden, würde dies das Vertrauen in die amerikanische Demokratie gefährden.

Das Originalvideo von NTD Deutsch:



Video zeigt, wie Stimmen manipuliert werden – (Minute 02:14)

Schlecht ausgestattete Wahlräume, fehlende Sicherheitsmaßnahmen und Systeme, die Betrug unterstützen. Dies sind einige der Vorwürfe, die bei der heutigen Anhörung im Repräsentantenhaus von Georgia erhoben wurden.

Die Abgeordneten durchkämmten in der mündlichen Anhörung viele Beweise. Zudem sprach Rudy Giuliani über das Video aus Fulton County. Darin schickte ein Wahlbeamter in der Wahlnacht Mitarbeiter wegen eines mutmaßlichen Wasserlecks nach Hause.

„Wichtig ist hier anzumerken – sodass man nicht nur auf Georgia schaut – ungefähr zur gleichen Zeit, machten sie in Philadelphia zu, vielleicht zwei Minuten früher oder später…“, erörterte Rudy Giuliani, Anwalt der Trump-Kampagne.

Ein Wahlbeobachter drückte seine Hauptsorge aus: die mangelnde Kontrolle bei ungültigen Stimmen. Ein Stimmzettel wird zur Entscheidung geschickt, wenn er falsch gekennzeichnet wurde oder mehrere Stimmabgaben enthält. Das wird als Zusatzstimme bezeichnet.

„Wir haben von der Wahlleiterin in Cobb County selbst erfahren, dass sie Zusatzstimmen hatten und sich nicht sicher waren, warum. Die Zusatzstimmen hätten bereits aussortiert sein sollen. Sie hatten blaue und schwarze Stifte auf dem Tisch. Nur vier Beobachter in dem Raum und nur einen im Entscheidungsraum. Ihnen fehlt wirklich nur das Motiv. Wir wissen, dass es ein Motiv gibt: Zusatzstimmen zu fabrizieren“, sagte Hale Souce, Wahlbeobachter im Cobb und Fulton County.

Während der Wahlleiter über Stimmen entscheidet und diese in das System eingibt, kann er die Stimme leicht ändern, wie es ihm gefällt. Das geht aus der Erklärung einer Wahlbeamtin von Coffee County hervor.

Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie Stimmen durch einen manuellen Eintrag in die Maschine geändert werden können. Die Frau zeigte uns ein Foto, das zeigt, wie Daten in das Dateneingabesystem Arlo eingegeben werden. Zu sehen ist nur EINE Person. Weit und breit kein Beobachter, der sicherstellt, dass die eingegebenen Zahlen korrekt sind. Und dies ist der letzte Schritt, bevor der Staatssekretär die Ergebnisse erhält, um sie zu zertifizieren.

Somit ist Wahlbetrug ein Leichtes. Das teilte uns auch ein Bürger Georgias mit. Der Staatssekretär und der Gouverneur hätten sich nicht bemüht, den Vorwürfen auf den Grund zu gehen.

„Wer will schon derjenige sein, der das hier enthüllt und die Ergebnisse zum Kippen bringt? Und all die Gewalt und die Unruhen, die folgen würden, sollte diese Wahl sich als Betrug herausstellen“, meinte Caeser Gonzales, Wahlbeobachter bei der Nachzählung im Clayton County.

Einige Vorstandsmitglieder der Republikanischen Partei in Georgia hoffen, dass diese Aussagen dazu verwendet werden, die Klage in Texas zu unterstützen. Doch vor allen Dingen zeigen sie eines auf – Schlupflöcher für Betrug im Wahlverfahren.

Wahlbeobachter in Michigan: ungültige Stimmen wurden gezählt – (Minute 05:02)

Ein Wahlbeobachter hatte Wahlhelfer gesehen, die ungültige Stimmzettel zählten. Ihm zufolge sei es fast unmöglich, die unrechtmäßige Stimmauszählung infrage zu stellen.

Chris Schornak sagte Anfang dieses Monats vor Abgeordneten in Michigan aus und unterzeichnete eine eidesstattliche Erklärung.

Am Tag nach der Wahl beobachtete Schornak die Auszählung der Briefwahlzettel im TCF-Center, Detroit.

Was er dort sah, machte ihn stutzig:

„Zum Beispiel nimmt der Wahlhelfer […] einen Scanner, wie im Lebensmittelladen, und scannt [den Zettel], ‚ching‘, weil dort ein Barcode ist. Und dann erscheint auf einem Bildschirm zum Beispiel Chris Shornak mit seiner Adresse in Detroit. Ich sah jedoch, wie sie Stimmzettel scannten und nichts angezeigt wurde.“

Ihm zufolge könne das nur daran liegen, dass der Name, die Adresse oder die Wahlnummer nicht mit den Informationen auf der Liste der registrierten Wähler übereinstimmen.

Doch laut Schornak hätten die Wahlhelfer diese ungültigen Stimmzettel nicht beiseite gelegt:

„Sie nahmen und zählten sie trotzdem. Sie scannten und verarbeiteten sie.“



Bevor Schornak die Wahl in Detroit beobachtete, war er am Wahltag Wahlbeobachter im Royal Oak County in Michigan.

Von den 25.000 dort gezählten Stimmzetteln seien 10 falsch ausgefüllt und daher ungültig gewesen. In Detroit habe er jedoch keine ungültigen Stimmzettel gesehen:

„In Detroit waren es 174.000 Stimmzettel, davon sollten nur 70 ungültig sein. Doch sie hatten so viele, dass sie nicht einmal gezählt werden konnten. Wie geht das?“

Bis zu 80 Stimmzettel seien ihm zufolge an jedem der vier von ihm überwachten Auszähltischen verarbeitet worden. Sie stimmten nicht mit den Wählerinformationen überein.

Schornak sagt, er konnte die dortigen Wahlhelfer nicht auf das Problem hinweisen:

„Wir durften keine Fragen stellen. Wenn wir das taten, wurden wir belästigt, angeschrien und beschimpft.“

Es sei ihm nur zweimal gelungen, Stimmzettel anzuzweifeln, obwohl er viel mehr Unregelmäßigkeiten beobachtet habe, so Schornak:

„Doch das Schlimmste war, dass die anderen Wahlbeobachter, die Demokraten waren oder von der ACLU oder diesen anderen Vereinigungen, zu mir sagten, dass man das nicht anfechten könne. Ich sagte, schaut: Es passt nicht zusammen. Die Wahlnummer ist falsch. Sie können sie nicht im Computersystem finden.“



Indem sie sich über die Regeln hinwegsetzten, entzogen die Wahlhelfer in Detroit ihm und Wählern in anderen Gebieten von Michigan die Möglichkeit, ihre Stimme zu erheben. Deshalb spricht er über das, was er sah.

„Ich verdiene damit nicht mein Brot. Das ist nicht mein Job. Ich verdiene mein Geld im Baugewerbe. Und ich möchte zu meinem Hauptberuf zurückkehren. Aber mir ist klar geworden, dass es an der Zeit ist, aufzustehen und das offen anzusprechen. Viele finden mich mutig. Ich finde das etwas beleidigend. Seit wann ist es mutig, die Wahrheit zu sagen? Welch ein trauriger Zustand für Amerika. Wow. Du bist mutig, weil du die Wahrheit sagst. Okay, das sagen die Leute also. Deshalb, mach mit. Lass nicht locker. Oder wir werden unser ganzes Land verlieren.“

Michigan bestätigte bereits 16 Wahlmännerstimmen für Biden. Laut dem Staatssekretär gebe es keine Hinweise für Wahlbetrug, die das Wahlergebnis aufheben könnten.

Michigan ist einer der Staaten, die von Texas verklagt werden. Der Staat habe die Wahl in einer Weise durchgeführt, die gegen die Verfassung verstoße, heißt es in der Klageschrift.

Die Justizministerin von Michigan nennt die Klage absurd.

CEO von Dominion will in Michigan aussagen – (Minute 08:48)

Der CEO von Dominion Voting Systems will vor Abgeordneten in Michigan aussagen.

Die Firma hatte auf wiederholte Anfragen der Abgeordneten, vor dem Ausschuss vorzusprechen, nicht reagiert bis ein Republikaner aus Michigan damit drohte, den CEO der Firma per Gericht vorzuladen.

Dominion geriet unter Beschuss, nachdem Trumps Anwaltsteam und andere behauptet hatten, die Wahlmaschinen seien manipuliert.

Einige werfen der Firma vor, Verbindungen zu ausländischen Regierungen zu haben.

John Poulos, CEO von Dominion, sagt, er schätze die Gelegenheit, die „unbegründeten und diffamierenden Behauptungen“ über seine Firma zu korrigieren. Diese schadeten nicht nur Dominion, sondern auch den Wahlhelfern des Staates, so der CEO.

Republikaner aus Michigan hatten bemerkt, dass in einem Landkreis 6.000 Trump-Stimmen für Biden gezählt wurden. Das wurde später korrigiert.

Dem Staatssekretär von Michigan zufolge war dies passiert, nachdem die Software aktualisiert wurde.