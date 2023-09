Migrationskrise: „Wir sollten nur Menschen nach Frankreich bringen, die Frankreich lieben“ (Teil 2)

Französische Bereitschaftspolizisten stehen während einer Demonstration gegen die Polizei in Marseille, Südfrankreich, am 1. Juli 2023 Wache neben einem ausgebrannten Mülleimer. Foto: Clement Mahoudeau/AFP über Getty Images

Die grundlose Gewalt durch Migranten auf den Straßen Frankreichs und die hohe Kriminalität bestimmter Bevölkerungsgruppen sind für Alexandre Del Valle kein Wunder. Denn „sehr mächtige Kräfte tun alles, um die Massenankunft von Migranten zu erleichtern“ – im Interview mit dem Experten für geopolitische Fragen (Teil 2).

Nur von bestimmten Bevölkerungsgruppen muslimischen Glaubens geht die Kriminalität aus, sagt Alexandre Del Valle. Im zweiten Teil seines Interviews widmet er sich Frankreich. Hier sind für ihn Menschen aus den Ländern auffällig, in denen den Menschen von „klein auf beigebracht wird, dass der Franzose Abschaum ist, dass man sich an ihm rächen muss“. Del Valle beleuchtet auch die Rolle der Barbareskenpiraten und die Folgen ihrer Überfälle auf Südeuropa in der heutigen Zeit.

Hier der zweite Teil des Interviews mit dem Experten für geopolitische Fragen und Autor des Buches „La mondialisation dangereuse, vers le déclassement de l’occident?“ (Gefährliche Globalisierung – Auf dem Weg zur Deklassierung des Westens? Verlag L’Artilleur). Das Gespräch führte David Vives, NTD, der erste Teil kann hier nachgelesen werden.

Wie geht die französische Staatsführung mit der Migrationsfrage um? Könnte man mit einem neuen Gesetz Fortschritte erwarten?

Der ehemalige Innenministers Gérard Collomb, der ein Politiker der Mitte und Humanist war, sagte bei seinem Rücktritt von seinem Amt im Oktober 2018: „Heute leben wir Seite an Seite […] Ich befürchte, dass wir uns morgen gegenüberstehen werden.“ Er war überzeugt, dass wir nichts mehr tun könnten. Nicht nur, weil in den Vororten extreme Gewalt herrscht, sondern auch, weil es subversive nationale und internationale Kräfte gibt, die jede Idee einer Grenzkontrolle verteufeln.

Es ist schwer vorstellbar, dass Macron sich für eine echte Kontrolle der Migrationsströme aussprechen wird. Er wird von diesen subversiven Kräften innerhalb seiner eigenen Partei bearbeitet.

Wir haben derzeit eine Mehrheit, die ein Einwanderungsgesetz verabschieden will, das ziemlich ausgewogen ist – auch wenn es meiner Meinung nach immer noch ziemlich lax ist. Aber immerhin weniger lax als das, was bislang toleriert wurde. Es will ein wenig Ordnung in die französische Nation und in die Art und Weise, wie die Migrationsströme gesteuert werden, bringen.

Gleichzeitig haben wir einen Teil des linken Flügels von Macrons Mehrheit, der gemeinsam mit einer extremistischen populistischen Partei einen Aufruf unterzeichnet hat, der zu Gewalt gegen die souveränen Kräfte animiert. Macrons Problem zeigt sich darin, gemeinsam mit einer subversiven Partei zu handeln, die Gewalt gegen Institutionen befürwortet.

Macron kam dank seines unbestreitbaren persönlichen Charismas an die Macht – wirklich ein Genie; und Kräften, die ihm sicherlich geholfen haben –, aber er brachte wahllos alle zusammen. Menschen aus der Zivilgesellschaft, mutige Menschen, manchmal Krankenschwestern, Postangestellte, Menschen, die das Glück hatten, in diese politische Klasse einzutreten. Es war nicht schlecht und sehr parteiübergreifend.

Es gab auch Veteranen wie Darmanin, die von der klassischen Rechten kamen, und Mitglieder der Sozialistischen Partei (PS), die eher zur Linken tendierten. Er hat ein Flickenteppich zusammengestellt und ist nun tatsächlich ein Gefangener extremer Widersprüche. Wir haben Leute, die einen ähnlichen Wunsch nach Sicherheit haben wie Ciotti und andere, die Mitunterzeichner dieses Aufrufs mit der linken politischen Koalition Nouvelle Union populaire écologique et sociale [Nupes, unter Leitung von Jean-Luc Mélenchon] sind. Wir können deutlich sehen, dass es bei einer solchen Disharmonie unmöglich ist, ein Gesetz zu erlassen, das die Sachlage wirklich ändert.

Dabei geht es nicht darum, Macron zu kritisieren, dem immer vorgeworfen wird, ein Anhänger von „Gleichzeitig“ zu sein, sondern es handelt sich um einen permanenten Balanceakt, denn er kann es sich nicht leisten, den Teil der Linken und der extremen Linken zu verlieren, der globalistisch und grenzenlos ist.

Es sollte angemerkt werden, dass der „Sans-Borderismus“ – Grenzenlosigkeit – nicht nur von der äußersten Linken kommt. Wir finden es bei großen multinationalen Konzernen wie Benetton. Wir finden es bei vielen Kapitalisten, die angeblich Mitte-Rechts sind.

Der Sans-Borderist ist kein besonderer Marxist, er kann ein Mann sein, der ein großer Finanzier ist und gegen Sowjetrussland und dann gegen Russland gekämpft hat. Die Kräfte, die verhindern, dass Emmanuel Macron für sein Projekt zur Regulierung der Einwanderung Ergebnisse erzielt, sind also extrem stark.

Die gleichen Kräfte, die Giorgia Meloni verhindern wollen, werden Macron und seine Mehrheit daran hindern, ein Gesetz zu erreichen, das nach etwas aussehen wird. Es wird mit psychologischem Druck der berühmten „schockierten“ Verbände, der von den Medien weitergeleitet wird, so sehr abgeändert werden, dass dieses Gesetz nicht viel ändern wird.

Das Problem der „unkontrollierten legalen“ Einwanderung

Ein Beispiel dafür ist das große Problem der Familienzusammenführung, die es ermöglicht, neben der unkontrollierten und illegalen Einwanderung auch eine Einwanderung nach Frankreich zu bringen, die ich als „unkontrollierte legale“ Einwanderung bezeichne. Legale unkontrollierte Einwanderung besteht aus einer Familienzusammenführung, die ständig die Familie der Familie nachkommen lässt und eine Sogwirkung entfaltet.

Die Einwanderung infolge der Familienzusammenführung ist nicht nur produktiv, sondern auch eine Siedlungseinwanderung, die im Hinblick auf Sicherheit, Bildung, Schulen und Universitäten äußerst kostspielig ist. Jemand, der mit mehreren Kindern aus einem afrikanischen Land ankommt – da die Einwanderung hauptsächlich aus Afrika kommt, dauert es lange, bis diese Menschen für die Wirtschaft profitabel sind. Dies ist nicht die Einwanderung, die Arbeitgeber fordern.

Arbeitgeber verlangen qualifizierte Erwachsene, sei es intellektuell oder beruflich qualifiziert. Sie wünschen sich nicht Familien mit Frauen und Kindern und die damit manchmal verbundenen Phänomene der Polygamie, die eine Kolonisierung oder Siedlungseinwanderung darstellen.

Das ist ein großes Tabu. Sehen Sie, selbst in Mayotte [ein französisches Übersee-Departement im Indischen Ozean, ein beliebtes Ziel für Migranten aus Nachbarländern] wählen die muslimischen und afrikanischen Bevölkerungsgruppen mehrheitlich Marine Le Pen, weil sie diese Siedlungsimmigration, die mit der Familienzusammenführung oder dem Bodenrecht verbunden ist, nicht mehr ertragen können.

Das Bodenrecht erlaubt illegale Geburten, aber da es auf französischem Boden geschieht, gibt es dann für das Kind und seine Eltern keine Abschiebung. Wir haben das gleiche Problem in Guyana, an der Grenze zu Brasilien. An Orten wie Guyana oder Mayotte ist die Familienzusammenführung ein äußerst gefährliches Problem, das sogar die Identität und die Harmonie unter der einheimischen Bevölkerung infrage stellt. Selbst in diesen Fällen hat man es nicht geschafft, die bestehenden Gesetze zu ändern, man hat das Bodenrecht nicht zurückgenommen, man hat die Familienzusammenführung nicht zurückgenommen.

Das Profil der Randalierer nach Nahels Tod wurde kürzlich enthüllt. Es handelt sich um Franzosen, die aus der zweiten oder dritten Generation von Migranten aus Afrika stammen. Was sagt das aus?

Jüngst hat Katalonien die Belegungszahlen seiner Gefängnisse bekannt gegeben: Es gibt mehr Ausländer in den Gefängnissen als Einheimische. Kann man heute eine Verbindung oder einen vernünftigen Zusammenhang zwischen unkontrollierter oder kontrollierter Einwanderung und einer Form von Kriminalität herstellen? Ja, natürlich.

Interessant ist, dass die Frage meiner Meinung nach absolut nicht rassistisch ist, wie einige Rassisten oder Ethno-Differentialisten meinen. Das Problem ist nicht rassistisch, es ist kulturell. Ich möchte das erklären.

Man hat zum Beispiel kein Problem mit Filipinos. Wenn sie Opfer von Rassismus sind, verteidigt sie niemand. Sie werden genauso behandelt wie Vietnamesen oder Chinesen, obwohl es sich hierbei um Einwanderer handelt, sogar um illegale Einwanderer, die in der Regel keine Unruhe stiften. Sri Lanker, pakistanische oder türkische Muslime verursachen in der Regel keine kriminellen Probleme. Wir haben andere Probleme wie Integration, Islamismus, Revisionismus des Völkermords an den Armeniern, aber nicht im Bereich der Kriminalität.

Einige afrikanischen Länder lehren: Alle Probleme Afrikas von Frankreich verursacht

Es sind nicht einmal alle muslimischen Völker auf die Kriminalität zutrifft, sondern nur bestimmte Bevölkerungsgruppen muslimischen Glaubens aus der Sahelzone und dem Maghreb. Bei diesen Bevölkerungsgruppen gibt es eine Form der sinnlosen Gewalt, eine Form der grundlosen Gewalt, die bereit ist, wegen eines beliebigen Vorwands zu explodieren, wegen eines Blicks, einer verweigerten Zigarette etc.

Es sind Menschen, die bereits einen Hass auf Frankreich, den Franzosen, den Bourgeois, den Christen, den Weißen usw. haben. Das ist ein riesiges Problem, es zeigt, dass es, wenn es nicht rassistisch ist, kulturell bedingt ist. Das bedeutet, dass man eine Einwanderung aus Ländern fördern könnte, die keine Streitigkeiten mit uns haben und keine antifranzösischen Staatsideologien vertreten.

Um ihre eigenen Fehler vergessen zu machen, betreibt die Führung Algeriens eine ständige Medien- und Staatspropaganda, die ständig darauf abzielt, Frankreich für alle Übel verantwortlich zu machen.

Wenn man aus einem Land kommt, in dem einem von klein auf beigebracht wird, dass der Franzose Abschaum ist, dass man sich an ihm rächen muss, weil er einen kolonisiert hat, und dass alle Probleme Afrikas von den Franzosen verursacht werden, dann verleitet das zu dieser grundlosen Gewalt.

Diese Ideologie ist auch in der Sahelzone sehr angesagt, wo es pro-russische und antifranzösische Staatsstreiche gibt. Warum gibt es all diese frankophoben Staatsstreiche mit der Forderung, dass die Franzosen das Land verlassen, obwohl die Franzosen diese Länder oft mit humanitärer Hilfe versorgen? Weil es eine Ideologie, inkompetente und korrupte Machthaber gibt, die, um von ihren Verfehlungen abzulenken, systematisch den Hass auf Frankreich schüren.

„Wir haben Menschen nach Frankreich geholt, die uns hassen“

Ich behaupte, dass das Thema Kriminalität und Gewalt absolut nicht rassistisch ist. Schauen Sie sich die Senegalesen an, wir haben kein Problem mit den Senegalesen, denn im Senegal gibt es einen viel toleranteren Islam, den Sufismus, der ein Hindernis für den radikalen Islamismus darstellt. Wir haben auch eine frankophile und friedliche Tradition in der senegalesischen Gesellschaft, die sich stark von anderen Gesellschaften in Westafrika und der Sahelzone unterscheidet.

Mit dem Maghreb, Burkina Faso oder Mali hingegen – das sind die Hauptländer, aus denen dieser Hass mit der Einwanderung transportiert wird – ist es in Frankreich am problematischsten. Wir haben es nie gewagt, die Frage nach der Herkunft aufzuwerfen. Wir sollten nur Menschen nach Frankreich bringen, die Frankreich lieben. Und wir haben die Mittel, nur diejenigen einzubeziehen, die Frankreich und den Westen lieben oder respektieren. Wir wissen sehr gut, in welchen Ländern es strukturellen Hass gegen Frankreich, das Christentum, den Säkularismus und westliche Werte gibt.

Wir haben immer mehr Leute, Vorstädter, die Umfragen auf den Straßen in den Vororten durchführen und zufällig ausgewählte Leute befragen. Diese sagen Ihnen, dass sie Frankreich hassen, dass sie seit drei Generationen in Frankreich sind, aber dass sie „Frankreich hassen“, dass es ein schreckliches Land ist etc. Wir haben Menschen nach Frankreich geholt, die uns hassen.

Zusammenfassend möchte ich sagen, dass ein Teil des von Herrn Macron vorgeschlagenen Einwanderungsgesetzes den Titel „Erleichterung der Integration“ trägt, und er hat recht. Wenn Menschen aus Ländern kommen, die uns hassen, müssen wir doppelt so wachsam sein. Und doppelt so viel investieren, um den neuen Generationen die Liebe zum Land und die Akzeptanz unserer Werte zu vermitteln, und ihnen nicht die Verantwortung abnehmen, indem wir sie glauben lassen, dass sie das Recht haben zu kommen und uns zu plündern.

Leider wimmelt es im Bildungswesen von Lehrern, die von linksextremen oder Dritte-Welt-Ideen durchtränkt sind und seit 40 bis 50 Jahren mit den Steuern der Franzosen bezahlt werden. Es gibt eine ganze „Neue-Dritte-Welt“-Ideologie, die diese Verantwortungslosigkeit nährt und unsere Jugendlichen in der Vorstellung erzieht, dass die Franzosen Abschaum sind. Diese Polemik konnte man gut im Kontext der Eröffnungszeremonie der Rugby-Weltmeisterschaft sehen.

Wenn man jetzt in irgendeiner Weise die traditionellen Aspekte Frankreichs zeigen möchte, gilt man als rassistisch oder fremdenfeindlich, altmodisch, petinistisch [politische Haltung von Marschall Petain oder seine Anhänger während des Zweiten Weltkriegs] usw. Das ist absolut unglaublich. Wir sind vielleicht das einzige Land der Welt, das seine nationale Identität völlig dämonisiert und verworfen hat.

Vietnamesen können ein Vorbild sein

Ich möchte mit den Vietnamesen schließen. Ich bewundere ihre Herangehensweise. Wenn man nach Vietnam reist, verspürt man keinen Hass auf Frankreich. Die vietnamesischen Führer, selbst die marxistischen, verbringen ihre Zeit nicht damit, Frankreich zu beleidigen. Dabei haben Frankreich und auch die USA Vietnam wie kein anderes Land bombardiert.

Es ist grauenhaft, was den Vietnamesen angetan wurde. Ob sie nun Antikommunisten waren, die als Bootsflüchtlinge nach Frankreich kamen, oder Kommunisten, die in Vietnam blieben. Die Vietnamesen haben nie diesen Hass auf Frankreich gepflegt – die von Frankreich schlimmer behandelt wurden als Algerien.

Die Rolle der Korsaren, der Barbareskenpiraten

Zweites Argument, um den Groll zu überwinden: Algerien war vier Jahrhunderte lang die Basis der Barbareskenpiraten [auch Korsaren oder Berberpiraten genannt], die ganz Europa plünderten. Ganz Südeuropa hatte Befestigungen und manchmal reichten die Raubzüge bis nach Island oder England. Die Barbareskenpiraten machten das Leben im gesamten Mittelmeerraum unmöglich.

Man befestigte alle Dörfer in Südeuropa, da die Piraten sie regelmäßig überfielen. Entführer verschleppten die Menschen, und diese landeten in Algier in der Sklaverei. [Schätzungen gehen von über einer Million versklavten weißen Kindern, Frauen und Männern in den muslimischen Stadtstaaten zwischen circa 1492 und 1819 aus.] Dies war einer der Gründe, warum Algerien kolonialisiert wurde.

Das rechtfertigt nicht anderthalb Jahrhunderte Kolonialisierung hier oder dort, aber ich möchte damit zeigen, dass wir uns alle gegenseitig vergeben sollten. Die algerische Regierung sollte für die Barbareskenpiraterie um Vergebung bitten – da sie sagt, dass Algerien damals schon existierte und dass es kein französisches Konstrukt war.

Und dann könnte Frankreich vielleicht um Vergebung bitten. Aber solange Algerien und die muslimischen Länder niemals um Vergebung dafür bitten, dass sie Europa ausgeplündert haben, jahrhundertelang im Auftrag des Osmanischen Reiches Raubzüge und die Versklavung von Europäern betrieben haben, solange diese Länder uns Schuldgefühle einreden und nicht um Vergebung für das bitten, was sie vor der Kolonialisierung getan haben, gibt es keinen Grund, dass Vergebung einseitig erfolgt.

„Wir sollten uns gegenseitig vergeben“

Um es positiver zu formulieren: Wir sollten uns gegenseitig vergeben und über diese Dinge hinwegsehen, denn Afrika wird sich ohnehin nicht um den antifranzösischen Hass herum entwickeln.

Afrika sollte es den Asiaten gleichtun. Die Asiaten haben Demütigungen, den Opiumkrieg und die Kolonialisierung von Kambodscha, Laos und Vietnam erlitten. Aber sie sind weitergezogen. Sie hegen noch immer Groll, aber sie verbringen ihre Zeit nicht damit, ihren Völkern die Verantwortung abzunehmen, indem sie sagen, dass sie sich nie entwickeln können, weil Frankreich sie strukturell hindert, durchzustarten.

Ich denke, dass die afrikanischen und nordafrikanischen Führer, Intellektuellen und Rebellen um ihrer selbst willen einen Schritt nach vorn machen sollten. Das ist vor allem in ihrem Interesse – und nicht nur in unserem.

Der Artikel erschien zuerst in der Epoch Times Frankreich unter dem Titel „Des forces très puissantes font tout pour favoriser les arrivées massives de migrants“. (deutsche Bearbeitung ks