Milei zeigt, was geht: Rückenwind für Reformkurs gegen linke Opposition

In Kürze:

Milei hat die Blockade der linken Opposition überwunden.

überwunden. Ökonomen sehen das Management der Währung als eine der größten Herausforderungen für Milei an.

als eine der größten Herausforderungen für Milei an. Argentinien erhält Hilfe vom Internationalen Währungsfonds und den USA, die den Peso stabilisieren.

und den USA, die den Peso stabilisieren. Der argentinische Aktienmarkt stieg nach dem Wahlsieg um rund 20 Prozent, die Risiken an den Finanzmärkten sanken deutlich.

Argentiniens Präsident Javier Milei und seine Partei errangen bei den Zwischenwahlen am 26. Oktober einen entscheidenden Sieg. Was als Nächstes kommt, dürfte eine entscheidende Rolle für Mileis mögliche Wiederwahl in zwei Jahren spielen.

Bevor die Zwischenwahl stattfand, war die Lage unsicher. Mileis Partei erlebte im September bei der Bürgermeisterwahl in Buenos Aires eine herbe Niederlage. Zudem gab es Turbulenzen an den Märkten und eine Intervention der USA. Trotzdem erhöhte seine Partei La Libertad Avanza jetzt deutlich ihre Sitze in beiden Parlamentskammern und erreichte 41 Prozent der Stimmen. Damit sicherte sie sich eine Sperrminorität.

Der Präsident hat die Blockaden der linksgerichteten Opposition, der Peronisten, überwunden. Nun steht die Frage, was Mileis Regierung als Nächstes vorhat.

Beobachter gehen davon aus, dass die Regierung als Nächstes die Reformen der vergangenen zwei Jahre ausbauen wird, etwa bei Renten, Arbeitsrecht, Steuern und Deregulierung. Zudem sollen Änderungen am Peso vorgenommen werden.

Haushaltsbilanz ist ausgeglichen, die Wirtschaft wächst kräftig

Milei übernahm im Dezember 2023 das Präsidentenamt und führte seine „Kettensägenökonomie“ sowie ein Reformprogramm im Stil einer „Schocktherapie“ ein.

Da die Inflation extrem hoch war, die Haushaltsdefizite stiegen und die Wirtschaft stagnierte, setzte der Präsident ein Sparprogramm um. Heute sinkt die Inflation deutlich, die Haushaltsbilanz ist ausgeglichen und die Wirtschaft wächst kräftig.

Die jährliche Inflationsrate lag bei Mileis Amtsantritt im Dezember 2023 bei über 200 Prozent. Im vergangenen Monat sank sie auf 32 Prozent und die monatliche Inflation, die zuvor fast 26 Prozent erreichte, liegt jetzt bei etwa 2 Prozent.

Auf diesem Erfolg will Milei aufbauen

Milei erklärte nach den Wahlergebnissen: „Ich bin der König einer verlorenen Welt. Heute haben wir den Wendepunkt überschritten. Heute beginnen wir mit dem Aufbau eines großartigen Argentiniens.“

La Libertad Avanza hält jetzt 101 Sitze im Abgeordnetenhaus und 20 im Senat. Trotz dieses Vorsprungs sagt Kezia McKeague, Geschäftsführerin für Lateinamerika bei McLarty Associates, Milei müsse Allianzen schmieden, um schwierigere Reformen umzusetzen.

„Er muss in gewisser Weise Konfrontation gegen Kompromisse eintauschen“, sagte sie während einer Veranstaltung des Atlantic Council am 28. Oktober. „Nach dem überwältigenden Sieg am Sonntag herrscht hier eine unglaubliche Dynamik. Aber es gibt immer noch keine absolute Mehrheit.“

Neben der Verabschiedung des Haushaltsplans für 2026 will die Regierung die Reformen bei Finanzen, Arbeit und Renten vorantreiben.

Verbündete suchen

Im vergangenen Monat präsentierte Milei den Entwurf seines Kabinetts für den Haushalt 2026 – ein Wahlversprechen vor den Zwischenwahlen. Trotz höherer Ausgaben für Bildung, Gesundheitswesen und Renten möchte der Präsident den Haushalt mit einem Primärüberschuss ausgleichen.

„Das wird eine Herausforderung“, merkte McKeague an. „In den nächsten zwei Jahren wird gehofft, Fortschritte bei dieser Strukturreformagenda zu erzielen.“

Während seine libertäre Partei der größte Einzelblock ist, verbündete sich Milei mit der Mitte-rechts-Partei Propuesta Republicana und der zentristischen Unión Cívica Radical , um eine vetosichere Minderheit und Arbeitsmehrheit zu bilden.

Gleichzeitig muss er sich weiterhin gegen die peronistisch-kirchneristische Koalition Frente de la Victoria wehren, zu der Fuerza Republicana, Provincias Unidas und die Frente de Izquierda y de los Trabajadores – eine Wahlallianz aus revolutionären und sozialistischen Parteien – gehören.

Die Währung schwankt noch stark

Obwohl die Märkte, der Internationale Währungsfonds und die USA sich wünschen, dass Milei die Regierungsführung und die Beziehungen zu den Gouverneuren verbessert, wollen sie keine Rückkehr zur Ära vor Milei.

Am 27. Oktober gewann der Peso 10 Prozent gegenüber dem US-Dollar. Tags darauf fiel er um 2 Prozent. Ökonomen sehen das Management der Währung als eine der größten Herausforderungen für Milei an.

Kurz nach seinem Amtsantritt wertete er den Peso um 50 Prozent ab, um ihn dem Marktpreis anzupassen. Doch 2024 widersetzte sich Buenos Aires einer weiteren Abwertung des Peso.

Im April führte die Regierung eine gesteuerte Wechselkursspanne ein, um Schwankungen zu begrenzen. So darf die Währung nur innerhalb eines vordefinierten Bereichs schwanken, was den Peso künstlich stark hält, die Inflation dämpft und die Importkosten senkt. Im September verkaufte die Zentralbank über 1 Milliarde US-Dollar aus ihren Reserven, um den Devisenmarkt zu stützen.

Internationale Unterstützung

Weitere Hilfe kam von außen. Der Internationale Währungsfonds genehmigte Anfang dieses Jahres einen Plan über 20 Milliarden Dollar. Das US-Finanzministerium packte 40 Milliarden Dollar drauf, darunter 20 Milliarden Dollar in Form einer Währungsswap-Linie und 20 Milliarden Dollar für eine mögliche Kreditfazilität. [1] So konnte Argentinien Pesos kaufen und den Wechselkurs verteidigen.

„Eine Rückkehr zur peronistischen Politik würde ein Umdenken erfordern“, sagte Finanzminister Scott Bessent Anfang dieses Monats mit Blick auf das 20-Milliarden-Dollar-Rettungspaket der US-Regierung.

US-Präsident Donald Trump begrüßt den argentinischen Präsidenten Javier Milei am 14. Oktober 2025 im Weißen Haus. Foto: Madalina Kilroy/The Epoch Times

Fachleute sagen, dass die einzige Lösung eine frei flottierende Währung sei, also ein Pesokurs, der vom Markt bestimmt wird. Argentinien zögert jedoch, weil ein Vertrauensverlust leicht die Inflation zurückbringen könnte.

Martin Mühleisen vom Atlantic Council sagte, dass Milei in den nächsten zwei Jahren eine gewisse Flexibilität erlauben sollte. „Damit die Inflation nicht wieder anzieht, muss das Land eine sehr straffe Finanzpolitik betreiben und das Wachstum fördern, um die negativen Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.“

Eine weitere Herausforderung besteht darin, Reserven aufzubauen, um die Auslandsschulden zu bezahlen. „Es ist ein komplizierter Tanz, aber ich hoffe wirklich, dass sie den Mut aufbringen, den Geldfluss zu erweitern und die notwendigen Reformen voranzutreiben, um dies zu unterstützen“, sagte Mühleisen.

Die Argentinien-Rallye kann noch weitergehen

Zwei Jahre können in der Politik eine Ewigkeit sein. Vorerst feiern Anleger den Wahlausgang. Der S&P Merval Index – Argentiniens wichtigster Aktienindex – stieg am Tag nach der Wahl um 20 Prozent. Am 28. Oktober legte er nochmals um über 6 Prozent zu. Auch internationale Aktienkurse kletterten nach oben.

Alejo Czerwonko vom UBS Global Wealth Management sieht noch mehr Spielraum für Gewinne. „Wir glauben, dass die Argentinien-Rallye noch weitergehen kann, insbesondere wenn Milei einen versöhnlicheren Ton anschlägt, mehr Konsens schafft und diese Dynamik nutzt, um dringend notwendige Reformen umzusetzen.“

[1] Bei einer Dollar-Swap-Linie tauschen ausländische Zentralbanken mit der US-Notenbank Fed US-Dollar gegen ihre eigene Währung, die sie an Geschäftsbanken in ihrem Land weiterleiten können. Nach einer bestimmten Laufzeit tauschen die Banken die Beträge zum gleichen Wechselkurs zurück. Eine Kreditfazilität ist ein Finanzierungsrahmen, um Engpässe zu überbrücken oder Reformen zu unterstützen. Argentinien erhält also Geld, um seine Währung zu stabilisieren und wirtschaftlichen Problemen zu begegnen.