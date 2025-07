Militärjet-Absturz auf Schule: 27 Tote und 87 Verletzte, darunter viele Kinder

Nach dem Absturz eines Militärjets auf eine Schule in Bangladesch ist die Zahl der Todesopfer auf 27 gestiegen. Unter den Toten seien 25 Kinder und der Pilot des Flugzeugs, erklärte Sayedur Rahman vom Ministerium für Gesundheit und Familienfürsorge am Dienstag. „87 Menschen werden in verschiedenen Krankenhäusern behandelt“, fügte er hinzu. Die meisten von ihnen erlitten Brandverletzungen.

In einer früheren Bilanz war die Zahl der Toten mit mindestens 20 und die Zahl der Verletzten mit 170 angegeben worden. Sieben Menschen seien in der Nacht zu Dienstag an ihren Verletzungen gestorben, teilte der Assistent der Übergangsregierung, Sayedur Rahman, mit.

Bangladeschs Feuerwehr und Sicherheitskräfte bei den Such- und Rettungsarbeiten in einer Schule in Dhaka. Foto: Abdul Goni/AFP via Getty Images

Der Pilot meldete einen technischen Fehler

Der Jagdflieger der Armee hatte sich laut Behörden am Montag auf einem Übungsflug befunden, als er abstürzte und auf das Gelände der Schule Milestone School and College im Stadtteil Uttara in Dhaka krachte. Er flog gegen ein zweistöckiges Schuldgebäude und ging in Flammen auf.

Das in China hergestellte Flugzeug vom Typ F-7 BJI war kurz nach 13:00 Uhr Ortszeit von einem Luftwaffenstützpunkt in Dhaka gestartet. Der Absturz ereignete sich „mutmaßlich wegen mechanischer Fehler“, erklärte die Armee. Der Pilot meldete demnach nach dem Start einen technischen Fehler an der Maschine. Die genaue Ursache werde weiter untersucht.

Rettungskräfte am Ort des Absturzes eines Militärjets in Dhaka. Foto: Habibur Rahman/ZUMA Press Wire/dpa

Das Flugzeugunglück war das schlimmste in Bangladesch seit Jahrzehnten. Interims-Regierungschef Muhammad Yunus sprach von einem „Moment tiefen Schmerzes für unsere Nation“. Für Dienstag ist ein nationaler Trauertag angeordnet. (afp/dpa/red)