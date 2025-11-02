Mindestens 23 Tote bei Explosion in Supermarkt in Mexiko

Bei einer Explosion in einem Supermarkt im Nordwesten Mexikos sind mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. „Leider sind einige der Opfer, die wir gefunden haben, Minderjährige“, sagte der Gouverneur des Bundesstaates Sonora, Alfonso Durazo, am Samstag (Ortszeit) in einer Videobotschaft.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden bei dem Unglück in der Stadt Hermosillo zudem zwölf Menschen verletzt. Als Ursache der Explosion wurde ein defekter Transformator vermutet.

Die meisten Opfer seien durch das Einatmen giftiger Gase gestorben, erklärte der Staatsanwalt Gustavo Salas. In einem von seinem Büro veröffentlichten Video bestätigte er, dass unter den Toten auch Minderjährige seien. Die Identifizierung der Leichen dauere noch an. Die zwölf Verletzten seien in verschiedene Krankenhäuser der Stadt gebracht worden.

Durazo hatte zuvor in seiner Videobotschaft von elf Verletzten gesprochen. Der Gouverneur erklärte, er habe „eine umfassende und transparente Untersuchung angeordnet, um die Ursache des Vorfalls zu ermitteln und die Verantwortlichen zu identifizieren“. Die Einsatzkräfte seien sofort vor Ort gewesen und hätten „mit großer Professionalität und Engagement gehandelt, die Situation unter Kontrolle gebracht und Leben gerettet“.

Die Explosion ereignete sich in einer Filiale des Discounters Waldo’s im Stadtzentrum. Die Supermarktkette bekundete in einer in Onlinediensten veröffentlichten Erklärung ihre Trauer angesichts der Todesopfer und sicherte zu, bei den Ermittlungen „transparent und verantwortungsvoll“ mit den Behörden zusammenzuarbeiten.

Die Staatsanwaltschaft geht von einem Unfall aus

Die Staatsanwaltschaft von Sonora geht davon aus, dass es sich um einen Unfall handelte. Die Ermittlungen konzentrierten sich auf einen Transformator im Inneren des Supermarkts, der zu der Explosion geführt haben könnte, teilte die Strafverfolgungsbehörde im Onlinedienst X mit.

Örtlichen Medienberichten zufolge wurden Menschen nach der Explosion in dem Supermarkt von Flammen eingeschlossen. Auf Fotos war die vom Brand geschwärzte Fassade des Geschäfts mit zerbrochenen Schaufenstern zu sehen. Berichten zufolge schlossen nahegelegene Geschäfte nach der Explosion ihre Türen, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Die mexikanische Präsidentin sprach ihr Beileid aus

Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum sprach den Angehörigen der Opfer ihr Beileid aus. Sie habe Kontakt zu Gouverneur Durazo aufgenommen, um bei Bedarf Unterstützung zu leisten, teilte sie mit. Auch habe sie Innenministerin Rosa Icela Rodríguez angewiesen, ein Hilfsteam zu entsenden, um den Angehörigen und den Verletzten zu helfen.

Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, dem Ort des Unglücks fernzubleiben. Für den Samstagabend geplante Feierlichkeiten in Hermosillo aus Anlass des Tages der Toten wurden abgesagt. (afp/red)