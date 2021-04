Mindestens 36 Tote bei Zugunglück in Taiwan

Aufnahmen vom Puyuma-Expresszug der am 22. Oktober 2018 in Yilan, Osttaiwan, entgleiste. Foto: SAM YEH / AFP über Getty Images

Bei einem Zugunglück in Taiwan sind am Freitag dutzende Menschen ums Leben gekommen. In Medienberichten war zunächst von 36 Todesopfern die Rede, über 70 Menschen wurden aber noch vermisst. Der Unfallzug war in einem Tunnel entgleist, mehrere Waggons seien kaum durch Rettungskräfte zu erreichen, hieß es.

Laut örtlicher Medienberichte handelte es sich um einen Zug mit der Nr. 408, der morgens (Ortszeit) auf dem Weg von Shulin, einem Bezirk der Stadt Neu-Taipeh im Norden von Taiwan in Richtung Hualien an der Ostküste und weiter nach Taitung im Süden unterwegs war. Das Unglück ereignete sich zu Beginn des Qingming, einem chinesischen Totengedenkfest, für das mehrere Tage arbeitsfrei sind.

International rief der Unfall Bestürzung und Beileidsbekundungen hervor.

Tief betroffen macht mich die Nachricht vom #Zugunglück in #Taiwan. Meine Gedanken sind bei den Menschen in #Hualien, dem betroffenen Partnerlandkreis von Starnberg. Als Koordinator des parl. Freundeskreises Bayern-Taiwan trauere ich mit den Angehörigen der Opfer.#PrayForTaiwan pic.twitter.com/xM88gSLamG — Markus Rinderspacher (@m_rinderspacher) April 2, 2021

