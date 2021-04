Mindestens 44 Tote bei Massenpanik in Israel

In Israel sind bei einer Massenpanik mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen und über 150 weitere verletzt worden.

Das Unglück ereignete sich am Donnerstagabend bei einem religiösen Fest Ultraorthodoxer im Norden des Landes. Laut Zeugenangaben soll die Örtlichkeit stark überfüllt gewesen sein.

Rund 100.000 Menschen hatten sich zum sogenannten Lag-Baomer-Fest am Berg Meron eingefunden. Wegen der Corona-Pandemie sollte die Teilnehmerzahl eigentlich auf 10.000 beschränkt werden, wegen örtlicher Hitze und Trockenheit gab es weitere Einschränkungen.

Moments before the deadly crush which killed dozens of people, including children, in northern Israel. There are an additional 38 in a critical condition. pic.twitter.com/mNwx5K0FfL

— Bel Trew (@Beltrew) April 30, 2021