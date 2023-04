Mindestens zwei Tote durch Eissturm im Osten Kanadas

Eine Person geht am 5. April 2023 um umgestürzte Äste und Stromleitungen herum, nachdem Eisregen Teile von Quebec und Ontario in Montreal, Kanada, getroffen hatte. Foto: ANDREJ IVANOV / AFP über Getty Images

Ein Eissturm im Osten Kanadas wütete durch Quebec und Ontario und verwüstete Ortschaften. Auch gab es zwei Todesfälle.



Durch einen Eissturm im Osten Kanadas sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen, mehrere Millionen Menschen waren am Donnerstag ohne Strom. Der Sturm wütete in Quebec und Ontario, den beiden bevölkerungsreichsten Provinzen Kanadas. Ein Einwohner in Ontario wurde von einem umstürzenden Baum erschlagen. Einen weiteren Mann erdrückte ein Ast, den dieser in seinem Garten, etwa 60 Kilometer westlich von Montreal, absägen wollte.

„Montreal ist verwüstet, aber die Situation ist unter Kontrolle“, sagte Pierre Fitzgibbon, Minister für Wirtschaft und Energie von Quebec, vor Journalisten, nachdem die Wetterwarnung aufgehoben worden war. Die Behörden riefen dennoch weiterhin zur Vorsicht auf und rieten den Einwohnern, sich von umgestürzten Stromleitungen fernzuhalten und nicht im Wald spazieren zu gehen, wo mit Eis beladene Bäume umstürzen könnten.

Mehrere Stromleitungen wurden durch umgestürzte Bäume oder herabstürzende Äste beschädigt. Es handelte sich um den massivsten Stromausfall in Quebec seit einem Eissturm im Jahr 1998, der die Provinz mehrere Wochen lang ins Chaos stürzte.

Premierminister Justin Trudeau sprach von einem „sehr schwierigen Moment für die Menschen, die von diesem Eissturm betroffen sind“. (afp)