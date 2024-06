Missglücktes Manöver: Pilot bei Flugshow ums Leben gekommen

Bei einem missglückten Manöver auf einer Flugshow im Süden Portugals ist nach Medienberichten ein Pilot ums Leben gekommen. Wie die portugiesische Luftwaffe mitteilte, kollidierten am Sonntagnachmittag auf der Beja Air Show zwei Kleinflugzeuge. Rettungskräfte seien im Einsatz, die Show sei gestoppt worden.

Portugiesische Medien berichteten, bei der Show seien zwei Maschinen des in der Sowjetunion gebauten Flugzeugtyps Jakowlew Jak-52 kollidiert. Der Pilot einer der Maschinen habe bei dem Unfall sein Leben verloren.

Ein Zuschauer filmte das Geschehen und veröffentlichte die Aufnahmen in Onlinediensten. Auf den Aufnahmen ist eine Formation von sechs Jets zu sehen, von denen einer absinkt, dann offenbar mit einem weiteren Jet kollidiert und abstürzt.

In den Medienberichten hieß es, die Sechser-Formation gehöre zu einer Luftfahrttruppe namens „Yak Stars“. Die Organisatoren der Veranstaltung preisen die Beja Air Show als größte zivile Luftfahrtschau in Südeuropa an. (afp/red)