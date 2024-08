Misswirtschaft, Hunger: Nigerias Präsident ruft zu Einstellung der Proteste auf

Demonstranten versammeln sich am 1. August 2024 während der Demonstration „End Bad Governance“ in der Hauptstadt Abuja. Das bevölkerungsreichste Land Afrikas kämpft mit steigender Inflation und einer stark abgewerteten Naira-Währung, nachdem Präsident Bola Ahmed Tinubu vor einem Jahr Reformen zur Wiederbelebung der Wirtschaft eingeführt hatte. Foto: Kola Sulaimon/AFP via Getty Images