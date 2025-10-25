Logo Epoch Times

vor 43 Minuten

Ratingagentur Moody’s stuft Ausblick für Frankreich auf „negativ” herab

vor 2 Stunden

Interpol: Festnahmen in Lateinamerika bei Umwelt-Razzien

vor 3 Stunden

Berichte über kommenden „Jahrhundertwinter“ - was ist dran?

vor 3 Stunden

Russischer Sondergesandter in USA - Dialog soll weitergehen

vor 4 Stunden

Zahl der Abschiebungen in den ersten drei Quartalen auf über 17.600 gestiegen

vor 4 Stunden

„Asiens Jackie Kennedy“: Thailands ehemalige „schönste Königin” ist tot

vor 12 Stunden

Neue Bärenattacken in Japan: Ein Toter und vier Verletzte

vor 13 Stunden

Catan-Fans knacken Weltrekord in Essener Grugahalle

vor 13 Stunden

Palästinensische Gruppen stimmen Übergabe des Gazastreifens an Expertenkomitee zu

vor 14 Stunden

Ukraine-Krieg: Koalition der Willigen müht sich um Fortschritte

Logo Epoch Times
Wertvolle Schmuckkollektion

Mit Polizeieskorte: Pariser Louvre verlegt Juwelen

Nach dem spektakulären Einbruch hat der Pariser Louvre einen Teil seiner Juwelen in Sicherheit gebracht – in die Tresorräume der französischen Zentralbank.

top-article-image

Ein Teil der Louvre-Juwelen wird laut einem Medienbericht nun in 26 Metern Tiefe aufbewahrt. (Symbolbild)

Foto: Stephane De Sakutin/AFP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Nach dem Jahrhundert-Einbruch im Pariser Louvre sind Medienberichten zufolge Teile der wertvollen Schmuckkollektion des Museums aus Sicherheitsgründen verlegt worden.
Unter Polizeieskorte seien die Stücke in die nahegelegenen Tresorräume der französischen Zentralbank Banque de France transportiert worden, berichtete der Radiosender RTL unter Berufung auf übereinstimmende Quellen. Auch der Fernsehsender BFMTV meldete, ihm sei die Information bestätigt worden.
Bei dem Einbruch am Sonntag wurden aus der Galerie d’Apollon des Louvre acht Kronjuwelen im Wert von rund 88 Millionen Euro entwendet. Der spektakuläre Fall hatte auch eine Debatte über die Sicherheitsvorkehrungen in dem Museum ausgelöst.
Mehr dazu

Ein außergewöhnlicher Transfer

Welche Exponate nun von der Verlegung betroffen sind, ist bislang unklar. Es sollen jedoch sowohl in der Galerie d’Apollon ausgestellte Kronjuwelen als auch weitere Schmuckstücke verlagert worden sein. Von den Tätern und den entwendeten Juwelen fehlt weiterhin jede Spur.
Die Juwelen wurden dem RTL-Bericht zufolge in einem Hochsicherheitstresor in 26 Metern Tiefe deponiert. Dort lagern auch rund 90 Prozent der französischen Goldreserven. Ein solcher Transfer gilt demnach als außergewöhnlich.
In denselben Tresoren werden bereits seit einigen Jahren die Notizbücher Leonardo da Vincis aufbewahrt, deren Wert auf über 600 Millionen Euro geschätzt wird. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.