Historischer Turm aus dem 13. Jahrhundert

Mittelalterlicher Turm mitten in Rom stürzt ein - ein Verletzter

Ein lauter Knall, Staubwolke, dann Alarm: Ein Teil des historischen Turms Torre dei Conti mitten in Rom stürzt bei Renovierungsarbeiten ein. Mindestens ein Mensch wird dabei verletzt.

In Rom sind Teile eines mittelalterlichen Turms eingestürzt.

Foto: Mauro Scrobogna/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Redaktion
Im Zentrum Roms ist ein Teil eines mittelalterlichen Turms eingestürzt. Der Torre dei Conti liegt in der Nähe der bei Touristen beliebten Ausgrabungsstätten der Kaiserforen und des Kolosseums und befindet sich derzeit in Renovierung.
Wie die Nachrichtenagentur „Ansa“ meldete, wurde bei dem Einsturz in der italienischen Hauptstadt ein Mensch schwer verletzt.
Bei dem Verletzten handelt es sich Medienberichten zufolge um einen Bauarbeiter. Drei weitere Arbeiter waren zunächst auf der oberen Ebene eingeschlossen, konnten jedoch mit einer Drehleiter gerettet werden. Im Innern des Gebäudes wird noch ein weiterer Bauarbeiter vermutet.

Lauter Knall und große Staubwolke

Augenzeugen berichteten von einem lauten Knall und anschließend von einer Staubwolke in den engen Straßen rund um die Gegend. Feuerwehr und Polizei sperrten umgehend nach dem Teileinsturz den gesamten Bereich für Fußgänger und Autos, um Sicherungsarbeiten der Einsatzkräfte zu ermöglichen.

Staub steigt auf, nachdem am 3. November 2025 ein weiterer Teil des mittelalterlichen Turms „Torre dei Conti” in der Nähe des Forum Romanum im historischen Zentrum Roms eingestürzt ist.

Foto: Tiziana Fabi/AFP via Getty Images

Noch während des Einsatzes der Feuerwehr stürzte ein weiterer Teil des Turms ein und löste eine Staubwolke aus. Die Feuerwehrleute auf einer Drehleiter konnten rechtzeitig absteigen und sich in Sicherheit bringen, hieß es.
Der Torre dei Conti wurde im 13. Jahrhundert während des Pontifikats von Papst Innozenz III. errichtet. Der Turm, der heute 29 Meter hoch ist, war einst etwa 50 bis 60 Meter hoch.
Die oberen Stockwerke wurden jedoch durch eine Reihe von Erdbeben im 14. und 17. Jahrhundert beschädigt und später abgetragen. Seit geraumer Zeit ist das Gebäude unbewohnbar und verlassen. (dpa/red)

