Monsun: Zehn Tote in Ostindien und Überschwemmungen in Mumbai

Über Indien sind am Montag heftige Monsunstürme hinweggezogen, die im Osten des Landes zum Tod von zehn Menschen führten. In der Finanzmetropole Mumbai an der Westküste des Landes wurden durch den Monsun mehrere Stadtteile überschwemmt.