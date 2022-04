Moskau: Bei NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens Waffen-Aufstockung möglich

Bei einem möglichen NATO-Beitritt von Finnland oder Schweden erwägt Russland eine Aufstockung seines militärischen Arsenals, einschließlich Atomwaffen, in der Nähe der Grenzen zu den skandinavischen Ländern. Im Falle eines Beitritts würden sich „die Grenzen des Bündnisses mit Russland mehr als verdoppeln“, erklärte der russische Ex-Präsident und die derzeitige Nummer zwei des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, im Messenger-Dienst Telegram am Donnerstag. „Und diese Grenzen müssten verteidigt werden.“

Er verwies auf die Verlegung von Infanterie und Luftabwehrsystemen in den Nordwesten Russlands sowie auf die Verlegung von Seestreitkräften in den Finnischen Meerbusen, der Teil der Ostsee ist. Mit Blick auf die finnische und schwedische Bevölkerung betonte er, dass „niemand, der bei klarem Verstand ist, eine Zunahme der Spannungen an seiner Grenze wünschen und neben seinem Haus Iskander-, Hyperschall-Raketen und Schiffe mit Atomwaffen haben möchte.“

Medwedew machte deutlich, dass Schweden und Finnland nichts zu befürchten hätten bisher. „Wir haben mit diesen Ländern keine Gebietsstreitigkeiten wie mit der Ukraine. Deshalb ist der Preis einer Mitgliedschaft für uns ein anderer“, sagte Medwedew.

Aufrüstung mit Atomwaffen?

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow äußerte ebenfalls, dass „darüber schon oft gesprochen wurde“ und dass Präsident Wladimir Putin angesichts des wachsenden militärischen Potenzials der NATO einen Befehl zur „Verstärkung unserer westlichen Flanke“ erteilt habe. Auf die Frage, ob diese Verstärkung auch Atomwaffen umfassen würde, sagte Peskow: „Das kann ich nicht sagen. Es wird eine ganze Liste von Maßnahmen und notwendigen Schritten geben. Darüber wird der Präsident in einer separaten Sitzung sprechen.“

Das militärische Vorgehen Moskaus in der Ukraine hat sowohl in Finnland als auch in Schweden zu einer dramatischen Kehrtwende in der öffentlichen und politischen Meinung hinsichtlich eines Beitritts zur NATO geführt. Bislang arbeiten die Länder zwar mit dem Verteidigungsbündnis eng zusammen, sind aber keine Mitglieder.

Finnland hatte zuletzt erklärt, es werde in den nächsten Wochen über einen Antrag zur NATO-Mitgliedschaft entscheiden. Schweden diskutiert ebenfalls über einen Beitritt. (afp/dpa/mf)